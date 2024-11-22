Що покласти у ящик з буряком: коренеплід пролежить всю зиму і буде смачним до весни

Забезпечивши правильні умови, ви зможете зберігати буряки свіжими і твердими аж до самої весни.

Насамперед, слід зазначити, що ідеальною температурою для зберігання буряка є від +2 до +5 градусів. Тому для зберігання на тривалий час чудово підійде льох з доброю вентиляцією, а якщо йдеться про невелику кількість плодів, то, навіть, холодильник.

Обираючи для зберігання буряків льох, зверніть увагу на один важливий нюанс. В ящик чи іншу ємність, куди ви викладається овочі, спочатку потрібно насипати тонкий (приблизно 2 см) шар піску. Завдяки цій хистрості ви створите оптимальний рівень вологості, що захистить буряки від гниття взимку.

Додатково фахівці радять накривати буряки гілками ялівцю, які захистять коренеплоди від шкідників і цвілі. Якщо немає ялівцю, підійдуть шматки картону.

Якщо ви зберігаєте буряки в холодильнику, не забудьте кожен плід обгорнути паперовим рушником, який буде вбирати зайву вологу. Тоді овочі не будуть гнити.

Загорнуті коренеплоди додатково кладуть у поліетиленовий пакет, роблячи в ньому кілька отворів для вентиляції.

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