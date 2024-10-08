Що покласти в бачок, щоб унітаз завжди сяяв чистотою: вам неодмінно сподобається цей лайфгак

Унітаз блищатиме, як новий, неприємних запахів не буде: чим найкраще чистити сантехніку в домашніх умовах.
Сечовий камінь, вапняний наліт в унітазі, іржа є поширеними проблемами і мийні засоби не завжди можуть впоратися з ними. Однак кмітливі господині придумали купу методів, щоб спростити чищення унітазу. Розповідаємо про корисні лайфгаки, які допоможуть легко позбутися будь-якого бруду та нальоту на сантехніці. Вам більше не доведеться витрачати купу сил і часу на чищення унітазу, а ефект від цих підручних засобів вас приємно здивує.
Що покласти в бачок з водою, щоб унітаз завжди був чистим
Для приготування засобу треба взяти столову ложку зубної пасти, бажано м’ятної, щоб залишала приємний аромат. До неї треба додати столову ложку соди і стільки ж прального порошку. Все ретельно перемішайте та покладіть суміш у поліетиленовий мішечок чи пакет, добре його зав’яжіть. Візьміть зубочистку і зробіть проколи в пакеті в кількох місцях, потім покладіть його до бачка з водою. Тепер ваш унітаз буде не лише чистим, а й приємно пахнутиме, вам більше не доведеться витрачати купу сил і часу на його чищення.
Як відчистити унітаз від жовтого нальоту та вапна за допомогою підручних засобів
- Сода з оцтом. Спочатку треба злити воду, потім посипати поверхню унітазу содою і потерти йоржиком. Через пів години налийте на соду оцет, щоб відбулася реакція, потім потріть ще раз усі забруднені місця. Зачекайте 10 хвилин, поки засіб повністю відпрацює, і кілька разів злийте воду.
- Сіль з оцтом. Нагрійте 200 грамів звичайного столового оцту до 38-39 °С, розчиніть у ньому чайну ложку солі. Нанесіть розчин на стінки унітаза, пройдіться йоржиком по проблемних місцях. Засіб треба залишити на 10 годин, потім змити кілька разів водою.
- Гірчичний порошок. Щоб приготувати засіб, необхідно 2 столові ложки сухої гірчиці змішати з такою ж кількістю лимонної кислоти, додати 4 столові ложки крохмалю. До суміші треба додати трохи води, щоб утворилася паста. Приготований засіб нанесіть на стінки унітазу, добре потріть, залиште відпрацьовувати на 30 хвилин. Потім змийте кілька разів водою.
- "Кока-кола" чукдово впорається з каменем і вапняним нальотом. Для цього достатньо влити 2 літри напою в унітаз, добре обробити щіткою проблемні місця, залишити на дві-три години. Потім злийте воду – від бруду, нальоту та жовтизни не буде й сліду.
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