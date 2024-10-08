Що покласти в бачок, щоб унітаз завжди сяяв чистотою: вам неодмінно сподобається цей лайфгак

Сечовий камінь, вапняний наліт в унітазі, іржа є поширеними проблемами і мийні засоби не завжди можуть впоратися з ними. Однак кмітливі господині придумали купу методів, щоб спростити чищення унітазу. Розповідаємо про корисні лайфгаки, які допоможуть легко позбутися будь-якого бруду та нальоту на сантехніці. Вам більше не доведеться витрачати купу сил і часу на чищення унітазу, а ефект від цих підручних засобів вас приємно здивує.

Що покласти в бачок з водою, щоб унітаз завжди був чистим

Для приготування засобу треба взяти столову ложку зубної пасти, бажано м’ятної, щоб залишала приємний аромат. До неї треба додати столову ложку соди і стільки ж прального порошку. Все ретельно перемішайте та покладіть суміш у поліетиленовий мішечок чи пакет, добре його зав’яжіть. Візьміть зубочистку і зробіть проколи в пакеті в кількох місцях, потім покладіть його до бачка з водою. Тепер ваш унітаз буде не лише чистим, а й приємно пахнутиме, вам більше не доведеться витрачати купу сил і часу на його чищення.

Як відчистити унітаз від жовтого нальоту та вапна за допомогою підручних засобів

Сода з оцтом. Спочатку треба злити воду, потім посипати поверхню унітазу содою і потерти йоржиком. Через пів години налийте на соду оцет, щоб відбулася реакція, потім потріть ще раз усі забруднені місця. Зачекайте 10 хвилин, поки засіб повністю відпрацює, і кілька разів злийте воду.

Спочатку треба злити воду, потім посипати поверхню унітазу содою і потерти йоржиком. Через пів години налийте на соду оцет, щоб відбулася реакція, потім потріть ще раз усі забруднені місця. Зачекайте 10 хвилин, поки засіб повністю відпрацює, і кілька разів злийте воду. Сіль з оцтом. Нагрійте 200 грамів звичайного столового оцту до 38-39 °С, розчиніть у ньому чайну ложку солі. Нанесіть розчин на стінки унітаза, пройдіться йоржиком по проблемних місцях. Засіб треба залишити на 10 годин, потім змити кілька разів водою.

Нагрійте 200 грамів звичайного столового оцту до 38-39 °С, розчиніть у ньому чайну ложку солі. Нанесіть розчин на стінки унітаза, пройдіться йоржиком по проблемних місцях. Засіб треба залишити на 10 годин, потім змити кілька разів водою. Гірчичний порошок. Щоб приготувати засіб, необхідно 2 столові ложки сухої гірчиці змішати з такою ж кількістю лимонної кислоти, додати 4 столові ложки крохмалю. До суміші треба додати трохи води, щоб утворилася паста. Приготований засіб нанесіть на стінки унітазу, добре потріть, залиште відпрацьовувати на 30 хвилин. Потім змийте кілька разів водою.

Щоб приготувати засіб, необхідно 2 столові ложки сухої гірчиці змішати з такою ж кількістю лимонної кислоти, додати 4 столові ложки крохмалю. До суміші треба додати трохи води, щоб утворилася паста. Приготований засіб нанесіть на стінки унітазу, добре потріть, залиште відпрацьовувати на 30 хвилин. Потім змийте кілька разів водою. "Кока-кола" чукдово впорається з каменем і вапняним нальотом. Для цього достатньо влити 2 літри напою в унітаз, добре обробити щіткою проблемні місця, залишити на дві-три години. Потім злийте воду – від бруду, нальоту та жовтизни не буде й сліду.

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