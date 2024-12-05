Що покласти в холодець, щоб був прозорим і добре застигав: вісім важливих правил приготування страви

Холодець можна побачити майже на кожному новорічному столі. Ця страва смачна і подобається багатьом українцям. Але, готуючи холодець, часто можна зіткнутися з проблемою, що він не застигає і стає мутним.

Способів приготування холодцю існує чимало, проте без знання основ ви не зможете приготувати дійсно смачну і апетитну страву.

Найперше, про що слід пам'ятати, це вибір правильного м'яса. Для бульйону краще вибирати кістки та м'ясо з хрящами, тому що в них міститься найбільше колагену, який в процесі довгого термічного оброблення перетвориться на желатин. Тому холодець краще застигне.

Не забудьте також замочити м'ясо перед приготуванням. Найкраще залишити шматочки у холодній воді на всю ніч. Це необхідно, щоб видалилися залишки крові. Також замочування зробить шкірку більш м'якою.

Обов'язково зливайте "перший" бульйон, щоб холодець не вийшов надто масним. Це зробить його більш прозорим. Після зливання "першої" води, м'ясо і каструлю також промивають.

Не забувайте й про тривалість варіння бульйону для холодцю. Його слід варити на повільному вогні, під закритою кришкою, не допускаючи кипіння. При цьому варіння триває 6-8 годин.

Не менш важливим є те, коли ви додаєте спеції до бульйону. Робити це потрібно лише наприкінці готування, тоді смак м'яса не переб'ється. Це ж правило стосується і солі.

Після завершення варіння бульйон обов'язково проціджують. Кулінари радять пропустити страву через три шари марлі кілька разів.

Заливають холодець у форми з плоским дном, тоді страва зможе гарно застигнути.

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