Що покласти до кухонної шафи, щоб надовго позбутися неприємного запаху

Ці підручні засоби є на кожній кухні, вони чудово впораються з небажаними ароматами.

Неприємний запах у кухонній шафі - досить часта проблема для кожної господині. Це завдає немало клопоту, адже доводиться витягувати все кухонне начиння й перемивати поверхні. Але є кілька підручних засобів, які допоможуть впоратися з небажаними ароматами. Розповідаємо, що треба зробити, щоб надовго позбутися цього клопоту.

Як позбутися неприємного запаху в кухонних шафах

Харчова сода. Якщо відкрити пачку соди і поставити у дальній куток шафи, то можна миттю позбутися смороду. Адже сода чудово поглинає всі неприємні запахи. Для посилення ефекту можна додати в соду кілька крапель ефірної олії з вашим улюбленим ароматом. Соду необхідно замінювати по мірі відпрацювання, достатньо буде одного разу на два місяці.

Якщо відкрити пачку соди і поставити у дальній куток шафи, то можна миттю позбутися смороду. Адже сода чудово поглинає всі неприємні запахи. Для посилення ефекту можна додати в соду кілька крапель ефірної олії з вашим улюбленим ароматом. Соду необхідно замінювати по мірі відпрацювання, достатньо буде одного разу на два місяці. Деревне вугілля. У такий спосіб можна легко нівелювати небажаний аромат у кухонній шафі, бо деревне вугілля також має здатність швидко поглинати запахи. Такі пакетики можна придбати в магазині й розкласти по шафам, і вам не доведеться кожного тижня вимивати всі поверхні всередині. Вугілля треба замінювати кожні два місяці.

У такий спосіб можна легко нівелювати небажаний аромат у кухонній шафі, бо деревне вугілля також має здатність швидко поглинати запахи. Такі пакетики можна придбати в магазині й розкласти по шафам, і вам не доведеться кожного тижня вимивати всі поверхні всередині. Вугілля треба замінювати кожні два місяці. Оцет. Це один із засобів, який також відмінно вбиває всі небажані аромати. Поставте білий оцет в куток шафи у будь-якій ємності і змінюйте кожні 5 тижнів. Тоді ви забудете про неприємний аромат і часте миття поверхонь.

Це один із засобів, який також відмінно вбиває всі небажані аромати. Поставте білий оцет в куток шафи у будь-якій ємності і змінюйте кожні 5 тижнів. Тоді ви забудете про неприємний аромат і часте миття поверхонь. Шкірка цитрусових. Не варто викидати шкірку після того, як ви поласували фруктом. Вона добре працює як ароматизатор. Покладіть шкірку апельсина, мандарина чи лимона в кухонну шафу. По мірі висихання вона виділятиме ефірні олії, які будуть нейтралізувати всі небажані запахи, залишаючи свіжий аромат. Коли шкірки висихатимуть, замінюйте їх на інші.

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