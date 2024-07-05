Що поливати содою на городі, а що — категорично не можна: навіть досвідчені дачники помиляються

Харчова сода як добриво досить часто використовується на городі. Але, виявляється, за певних умов її застосовувати не рекомендовано.

Городники використовують як харчову, так і кальциновану соду. Інколи цей продукт дійсно дуже допомагає рослинам.

Наприклад, сода — це незамінний помічник, коли потрібно знищити на грядці борошнисту росу. Для цього у відрі води розбавляють 2 ст. ложки харчової або 1 ст. ложку кальцинованої соди, додаючи 50 г господарського мила.

Таким засобом зазвичай обробляють флокси, аґрус, кабачки, огірки та гарбузи.

Також пригодиться сода і тоді, коли вам потрібно приготувати добриво на основі міді. Завдяки присутності цієї речовини мідь буде вивільнятися значно повільніше, діятиме надійно і м'яко.

Щоб приготувати таке добриво, візьміть 100 г мідного купоросу, 100 г харчової соди (80 г кальцинованої) 10 л води і додайте 80 мл рідкого мила. Дуже важливо тут дотримуватися правильного порядку домішування продуктів. Спочатку нагрівається вода і додається мідний купорос. В іншій ємності в теплій воді розводиться сода, додається мило. Коли перша суміш повністю охолоне, поступово влийте содовий розчин, ретельно помішуючи. Об'єм потрібно довести до 10 л.

Але сода допомагає далеко не завжди. І потрібно добре знати, коли ця речовина може навіть нашкодити.

Наприклад, харчова чи кальцинована сода не рекомендована для нейтралізації кислого ґрунту, для боротьби з жовтим листям на огірках, яке було викликане недостатньою кількістю калію чи азоту. В такому разі сода лише погіршить ситуацію.

Також в жодному разі не посипайте содою грядки, щоб захиститися від слимаків. Такі дії призведуть лише до того, що ґрунт втратить свою родючість.

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