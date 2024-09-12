Що посадити на городі на зиму: буде ранній врожай замість бур'янів

Осіння пора т- це не лише сезон збору врожаю, а й підзимового садіння рослин. Таке садіння разом з раннім врожаєм, може запобігти зростанню. бур'янів на ділянці

Експерти назвали топ-3 культури для садіння під зиму.

По-перше, йде мова про цибулю. "Підзимова посадка гарантує ранню появу зеленої цибулі навесні, а влітку ви вже зможете збирати врожай", — пояснюють фахівці. Посадка цибулі під зиму допомагає розв'язати проблему багатьох городників, а саме, зробить рослини більш стійкими до цибулевої мухи.

Ще одна важлива культура для посадки восени — це морква. "Для посіву моркви земля повинна осісти, тому грядки варто підготувати заздалегідь". Експерти радять сіяти моркву, коли температура опуститься до +2…+4 °C, загортаючи насіння на глибину 3-4 сантиметри. Навесні на такій грядці можна отримати якісні сходи.

Третя топ культура, яку рекомендують висаджувати під зиму, — це озимий часник. "Городники люблять озимий часник за великі зубці, які легко відокремлюються від головки та зручно чистяться", — зазначають експерти.

Щоб отримати хороший врожай часнику, його потрібно садити на зиму на глибину 8 см, на відстані між зубками в рядку 8-10 см.

А коли настають стійкі холоди, щоб рослини не підмерзли, експерти радять накривати грядки ялиновими гілками або соломою, які утримують сніг на місці посадки та захистять рослини.

Для зимового садіння підійдуть такі культури як буряк, редис, ріпа, капуста, різноманітна зелень.

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