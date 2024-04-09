Що посадити поряд із капустою, щоб захистити від шкідників та хвороб: як отримати великий врожай

Щоб отримати гарний врожай, що краще посадити біля капусти, а що — ні

Урожай культур залежить не лише від коли ми посіємо рослину, як і чим ми будемо її підживлювати, але й від того, які сусіди будуть висаджені поряд. Тому досвідчені городники намагаються заздалегідь розпланувати де і що будуть висаджувати. Правильна сівозміна може не лише забезпечити правильний склад ґрунту для рослини, а й уберегти від шкідників та хвороб.

Що посадити поряд з капустою, щоб уберегти її від шкідників та хвороб

Найпростіший варіант посіяти поряд кріп , запаху якого не переносить капустяна совка. Кріп не лише захищає від гусениць, а й надасть качанам капусти приємного присмаку.

, запаху якого не переносить капустяна совка. Кріп не лише захищає від гусениць, а й надасть качанам капусти приємного присмаку. Запах естрагону не любить міль.

не любить міль. Шавлія відлякує метеликів, які люблять залишати своє потомство на капустяному листі.

відлякує метеликів, які люблять залишати своє потомство на капустяному листі. Якщо посадити поряд часник , він будуть відлякувати багатьох шкідників.

, він будуть відлякувати багатьох шкідників. Чорнобривці поруч із капустою не лише прикрашатимуть грядки, а й будуть відлякувати таких шкідників, як білан, мінуюча міль, метелик, капустянка і попелиці, захистять капусту від нематоди та грибка.

Можна посіяти м'яту, полин, базилік, чебрець, полин, календулу, ромашку. Вони перебивають своїм ароматом нюх комах.

Огірки та кабачки, гарбузи, кавуни або дині використовують як живоплот проти равликів та слимаків, які не проповзуть через колючі стебла цих рослин.

Що не можна садити поруч із капустою

Небажаними сусідами капусти городники вважають:

Селеру - відлякує блішок, але "притягує" метелика-капустянку.

- відлякує блішок, але "притягує" метелика-капустянку. Інші види капусти , руколу, хрін, гірчицю, редиску, кольрабі, брукву, крес-салат - страждають від одних і тих самих захворювань, привертають комах

, руколу, хрін, гірчицю, редиску, кольрабі, брукву, крес-салат - страждають від одних і тих самих захворювань, привертають комах Краще не садити поряд редис, моркву, пастернак, кми н — привертають моль і метеликів-білянок.

н — привертають моль і метеликів-білянок. Шпинат забирає з ґрунту вологу.

Помідори не бажано садити поруч із капустою, тому що їх атакують одні й ті ж шкідники.

В той час, як кабачки "дружать з капустою", їм підходять однакові попередники в сівозміні: зернові, сидерати, цибуля. Обом культурам потрібен практично однаковий полив і догляд.

Чи можна садити горох поруч із капустою? Сусідство вважається вдалим, рослини родини капустяних захищають коріння бобових від гнильних захворювань. А якщо ви посадите поруч із горохом пекінську капусту, то отримаєте дещо солодкуватий овоч із цікавим смаком.

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