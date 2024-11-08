Що потрібно брати з собою до навчального центру: військовий поділився важливою порадою

Після підписання контракту чи мобілізації людину одразу направляють до навчального центру для підготовки. Слід зазначити, що перелік речей для фронту та навчального центру відрізняються.

Документи

Звичайно, всі знають, що потрібно брати з собою документи, які посвідчують особу. Однак, також не зайвим буде zip-пакет, в якому ви зможете зберігати банківські карти, паспорт, військовий квиток, ідентифікаційний код та водійське посвідчення. В ньому ваші документи не промокнуть за жодних обставин.

Одяг

Основний одяг в навчальному центрі видають, але з собою також потрібно взяти деякі речі. Зокрема, військовий та користувач TikTok під псевдонімом @defachto рекомендує обов'язково брати з собою капці. Вони повинні бути максимально зручними і міцними.

Також не забудьте:

спідню білизну;

футболку з довгим та коротким рукавом (по 1 шт.);

шкарпетки (3-4 шт.).

Деякі військові також радять брати з собою дощовик, щоб у разі дощу ви змогли сховатися і перечекати. Додають до переліку також спортивні штани і кофту, шапку, теплу кофту чи/та куртку.

Не забудьте "ремонтатний набір" для одягу. Голка та нитка повинні бути у кожного, щоб за необхідності залатати речі.

Засоби особистої гігієни

Зазвичай в навчальному центрі засоби особистої гігієни видають, однак, часом буває, що їх не всім вистачає. Тож краще мати з собою:

туалетний папір;

зубну щітку у футлярі;

зубну пасту;

шампунь і гель для душу;

антисептик і вологі серветки;

гель/піна для бриття, одноразові станки, маленьке дзеркальце;

кусачки для нігтів;

антиперспірант чи дезодорант;

рушник (найкраще брати туристичний чи з мікрофібри, тому що вони швидко сохнуть).

Також можете взяти з собою власні тарілку з горнятком, засіб для миття посуду.

Техніка

Не потрібно брати з собою планшет, ноутбук чи кілька телефонів — у вас не буде на них часу. Але деяку техніку все ж взяти можна:

телефон, кабелі, кілька зарядок;

навушники;

павербанк;

трійник і подовжувач;

невеликий кип'ятильник.

Ліки

Найперше, про що вам потрібно подбати, це ліки від будь-яких ваших хвороб на 1-1,5 місяці. Якщо ви носите контактні лінзи, візьміть також контейнери, лінзи (якщо одноразові) та рідину. До особистої аптечки не забудьте покласти:

цитрамон, парацетамол, ібупрофен;

порошки від застуди;

пігулки для горла і спрей до носа;

пігулки від печії, нудоти, діареї, отруєння;

диприліф чи щось схоже від розтягнень, болю в суглобах тощо;

бинт та пластирі;

антисептики.

Ви також можете взяти з собою деяку їжу, яка не псується швидко. Наприклад, каву чи чай у пакетиках, цукерки або батончики для перекушування.

Інші речі для додаткового комфорту

Наступні речі не є обов'язковими, але вони значно полегшать вам життя в навчальному центрі: