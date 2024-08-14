Що потрібно для того, щоб купити квартиру в Польщі: як довго українцю доведеться працювати

Чи є в українців можливість придбати в Польщі квартиру? Скільки потрібно працювати? Які документи і куди подавати?

Про те, скільки потрібно працювати, щоб придбати квартиру в Польщі, повідомляють в inPoland.net.pl.

Скільки в середньому коштує квартира в Польщі

Звичайно, вартість квартири в Польщі залежить від багатьох факторів. Зокрема, регіону, стану житла та його розміру. Наприклад, у таких великих містах, як Варшава чи Краків, Гданськ чи Вроцлав середня ціна за 1 квадратний метр може досягати від 10 000 злотих. Звичайно, в менш населених містах чи регіонах ціна буде нижчою — 5 000 - 7 000 злотих.

В середньому однокімнатна квартира в Варшаві може коштувати близько 350 000 злотих, в Кракові десь 300 000 злотих тощо.

Яка середня заробітна плата в Польщі

На 2024 рік середня заробітна плата в Польщі складає приблизно 7 000 злотих брутто на місяць. Відповідно, після сплати всіх податків, витрат, дохід нетто (чистий) буде приблизно 5 000 злотих.

Спростити розрахунки можна досить просто. Уявімо, що 50% свого чистого доходу людина відкладає саме на придбання квартири. Тобто вона щомісяця заощаджує 2 500 злотих.

Якщо вам потрібно 350 000 злотих на придбання однокімнатної квартири в Варшаві, тоді:

350 000 / 2 500 = 140 місяців (11 років і 8 місяців).

Чи можлива іпотека в Польщі

Іпотека допомагає значно спростити купівлю квартири. В Польщі банки надають іпотечні кредити на термін до 30 років, а це може зменшити щомісячні витрати, але збільшує загальну суму кредиту через відсотки.

Зазвичай в Польщі іпотечні кредити становлять 70-90% від вартості квартири. При цьому вам доведеться зібрати лише частину суми як перший внесок.

Чи потрібно отримувати дозвіл на придбання квартири в Польщі

Відомо, що для придбання будинку чи земельної ділянки всі іноземці, які прибули до Польщі, повинні отримати спеціальний дозвіл. Термін його дії — два роки з моменту видавання.

Однак, придбати квартиру можна без дозволу. Лише, якщо вона розташована в прикордонній зоні, доведеться звернутися до відповідних органів.

Зверніть увагу, якщо іноземець купує житло в Польщі, це не є підставою отримати право на польське громадянство.