Що потрібно додати до води під час варіння буряка, щоб овоч не був водянистим і не втратив колір

Буряк вариться досить довго. Часто кулінари, щоб пришвидшити цей процес, розрізають великі коренеплоди навпіл, і відправляють до каструлі.

Однак, в такому разі буряк може втратити свій колір і стати водянистим. Все це відбувається через те, що в процесі з плода виділяється сік, який і робить буряк таким яскраво червоним. Як зарадити?

Виявляється не потрібно відмовлятися від того, щоб варити буряк швидше. Слід лише додати один продукт до води і проблема буде вирішена.

Спробуйте під час варіння буряка влити до води всього лише 1 ст. ложку звичайного оцту.

Якщо у вас під рукою не знайшлося цього інгредієнта, не біда. Його можна замінити ще одним кислим продуктом — лимонною кислотою.

Ці два продукти допоможуть овочу залишатися червоним і не втрачати свій колір під час варіння. Навіть якщо ви поріжете буряк на маленькі кубики, лимонна кислота або оцет збережуть їх яскравими. Більше того, вони не будуть водянистими, а, значить, залишаться апетитними на вигляд та дуже смачними.

Однак, зверніть увагу, що кислий інгредієнт не слід додавати в тому разі, якщо страву з буряком будуть вживати маленькі діти або літні люди з певними хворобами, за яких заборонена підвищена кислотність.

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