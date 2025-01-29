Що потрібно додати під час прання: простий засіб зробить речі чистішими та ароматнішими

Секрети прання:що потрібно додати, щоб речі були чистими та приємно пахли

Використання соди, оцту та інших підручних засобів, які зазвичай можна знайти на кухні, під час прання вже давно нікого не дивує. Однак ми пропонуємо спробувати ще один цікавий інгредієнт, який рідко використовують для прання, хоча він багато в чому схожий на знайомі засоби. Йдеться про оцет, але не звичайний, а винний.

Так, саме білий винний оцет. Щоб одяг краще відпирався і мав приємний аромат, достатньо додати цю рідину у воду для замочування забруднених речей. При цьому не потрібно відмовлятися від використання звичайного мийного засобу — винний оцет лише підсилить його очищувальні властивості та допоможе швидше впоратися з плямами.

Для чого додавати винний оцет під час прання

Підсилення дії мийного засобу, боротьба з сильними забрудненнями

Додавання половини склянки білого винного оцту до води для замочування брудного одягу допомагає підсилити дію звичайного мийного засобу. Це сприяє більш ефективному видаленню забруднень та збереженню яскравості кольорів.

Для видалення стійких плям рекомендується замочити одяг у гарячій воді з додаванням половини склянки винного оцту на ніч, а потім виперіть у звичайному режимі.

Видалення плям та неприємних запахів

Винний оцет ефективно бореться з плямами на білому одязі, включаючи жовті сліди від поту. Додавання його під час циклу полоскання допомагає усунути залишки мийних засобів та неприємні запахи, залишаючи білизну свіжою та чистою.

Пом'якшення тканин

Під час машинного прання можна додати винний оцет безпосередньо в барабан або у відсік для ополіскувача. Додавання винного оцту забезпечить м'якість одягу та продовжить його первинний вигляд. Цей метод є більш екологічним та економічним порівняно з комерційними пом'якшувачами, а кисле середовище оцту допоможе впоратися навіть із застарілими плямами на світлому одязі.

Зменшення статичної електрики

Щоб одяг не електризувався, замочіть його на півгодини в теплому розчині води з шістьма столовими ложками винного оцту перед пранням. Після цього виперіть речі, як зазвичай.

Видалення шерсті та ворсу з одягу

Додавання невеликої кількості винного оцту в барабан пральної машини допоможе ефективно видалити шерсть домашніх тварин та ворс з одягу під час прання.

Очищення пральної машини

Винний оцет також можна використовувати для очищення пральної машини від накипу та залишків мийних засобів. Залийте 2 склянки оцту у відсік для порошку та запустіть машину в режимі полоскання без завантаження білизни.

Запобігання залишкам мийного засобу

Іноді після прання на одязі залишаються розводи від порошкових мийних засобів. Додавання півсклянки оцту під час циклу полоскання допоможе вирішити цю проблему.

Використання винного оцту під час прання — це простий та екологічний спосіб покращити якість очищення одягу, зберегти його свіжість та продовжити термін служби тканин.

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