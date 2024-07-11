Що треба додати у воду під час варіння яєць, щоб шкаралупа злітала сама

Як правильно вартити яйця, щоб шкаралупа легко чистилася.
Іноді буває досить складно почистити яйця, бо білок прилипає до шкаралупи і вони повністю втрачають свій привабливий вигляд. Втім, вирішити цю проблему досить просто, лише треба додати один інгредієнт у воду, тоді шкаралупа сама злітатиме з них. Розповідаємо, чому яйця можуть іноді погано чиститися, як вирішити це питання.
Чому варені яйця погано чистяться
- Яйця занадто свіжі. У яєць, які пролежали хоча б тиждень, білок підсихає, тому під шкаралупою з’являється більше повітря. А під час варіння у цьому повітряному просторі збирається пара, яка не дає білкові прилипати до шкаралупи. Якщо продукт свіжий, то повітря у повітряній камері практично немає.
- Холодна вода. Якщо яйця класти у дуже холодну воду, їх нагрівання йде занадто повільно, тому білок прилипає до шкаралупи.
- Якщо чистите гарячі яйця, тоді білок прилипатиме до шкаралупи, треба почекати, поки вони повністю охолонуть.
- Починаєте чистити з гострого кінця. У тупому кінці яйця знаходиться повітряна камера, тому треба починати чистити саме з цього боку, а не з гострого.
- Яйця зберігаються у дуже холодному місці. Якщо продукт перемерзає, він дуже погано чиститься, так як білок прилипає до шкаралупи.
Що додати у воду під час варіння яєць, щоб вони добре чистилися
Аби яйця рівномірно зварилися та добре чистилися, їх варто правильно готувати. Спочатку треба налити в каструлю холодну воду й обережно покласти туди яйця. Вони повинні бути повністю покриті водою. Не слід одразу ставити каструлю на плиту, нехай яйця побудуть у холодній воді упродовж 10 хвилин.
У процесі варіння треба додати пів столової ложки солі і після закипання зменшити вогонь. Через п’ять хвилин вимкніть вогонь і дайте яйцям постояти ще кілька хвилин у гарячій воді. Налийте в окремий посуд холодної води, додайте столову ложку звичайного оцту й акуратно опустіть туди яйця. Коли вони повністю охолонуть, можете приступати до очищення, шкаралупа сама злітатиме з яєць.
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