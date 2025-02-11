Що потрібно кинути у воду під час варіння буряка: фахівці поділилися дуже дивним трюком

Під час варіння буряка досвідчені кухарі застосовують, на перший погляд, незвичний трюк.

Під час варіння буряка досвідчені кухарі застосовують нестандартний секрет – додають у киплячу воду скоринку чорного хліба.

На перший погляд, це може здатися дивним, але такий метод має цілком практичне пояснення.

Справа в тому, що при термічній обробці буряк часто видає специфічний запах, який поширюється по всій кухні, а іноді й по всій квартирі, навіть якщо ввімкнена витяжка.

Додавання хлібної скоринки дозволяє нейтралізувати цей неприємний аромат, роблячи процес приготування більш комфортним.

Окрім цього, щоб зберегти яскравий колір буряка, варто додати у воду трохи кислоти – наприклад, ½ чайної ложки столового оцту.

Якщо ж ви не хочете використовувати оцет, його можна замінити 1 чайною ложкою цукру – ефект буде аналогічним.

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