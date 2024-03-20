Що потрібно покласти в лунку під час садіння помідорів, щоб вони не хворіли та дали здоровий врожай

Улюблені усіма помідори є вибагливою культурою, це стосується усього догляду — ґрунту, поливу, добрив, пасинкування.

Якщо підготувати ґрунт перед посівом насіння, посадкою розсади у відкритий ґрунт чи теплицю, результати порадують.

Розповідаємо, як зробити ґрунт сприятливим для помідорів і що покласти у лунку при посадці томатів.

Ще восени потрібно потурбуватися про грядки для помідорів, внести добрива та перекопати.

Яким добривами підгодувати ґрунт для томатів восени

Пер за все, якщо кислотність землі підвищена, потрібно провести вапнування. Внесіть фосфорні та калійні добрива, розкидайте їх на поверхні ґрунту та перекопайте.

Підгодуйте перепрілим пташиним послідом, в його складі є органічні добрива, азот та інше. Розкидайте його на грядці, де будете садити помідори.

Внесіть компост та деревний попіл, завдяки чому ґрунт під помідори насититься корисними мікроелементами.

Як удобрити грядку для помідорів навесні

Якщо восени удобрити ґрунт не вдалося, це можна зробити і навесні. Для цього за три тижні до посадки внесіть на грядку 300 г кісткового борошна на 1 кв.м, або за.тиждень до садіння розсади, ґрунт полийте настоєм пташиного посліду.

Досвідчені городники рекомендують, що коли прийде час висаджувати рослин у відкритий ґрунт, не користуватися мінеральними добривами. Вони будуть потрібні при цвітінні та зав’язуванні плодів. Якщо додавати щось з мінеральних добрив, то гранульований суперфосфат. Фосфор потрібен протягом усього періоду вегетації. І що, дуже важливо, ним "перегодувати" рослину не можливо. -- рослина сама бере його стільки, скільки їй потрібно. Тому це безпечно і корисно.

А надлишок інших мінеральних добрив принесе скоріше шкоду ніж користь.

За добу до висаджування розсади ґрунт на грядці незайвим буде полити її слабким розчином марганцівки.

Що потрібно покласти в лунку при посадці помідорів

Деревний попіл, який є джерелом мінеральних речовин. В першу чергу , до складу попелу входить велика кількість калію. До кожної посадкової ями покладіть по 100 грамів попелу. Після висадки розсади в землю, присипте верх дрібкою компосту чи чорнозему.

до складу попелу входить велика кількість калію. До кожної посадкової ями покладіть по 100 грамів попелу. Після висадки розсади в землю, присипте верх дрібкою компосту чи чорнозему. Лушпиння цибулі є добривом та захисником від шкідників та хвороб. В посадкову ямку внесіть сухе лушпиння цибулі. Розсада стане міцною, здоровою, стійкою до хвороб та шкідників, швидко ростиме й витримуватиме низькі температури. До складу лушпиння входять ефірні речовини, які відлякують колорадського жука.

Шкаралупу курячого яйця. Це прискорить ріст та збагатить рослину корисними речовинами,

Через 10 днів після посадки розсади, полийте ґрунт розчином курячого перегною у пропорції 1:15. Верх притрусіть деревним попелом.

Для запобігання зараження грибковими хворобами, упродовж всього вегетаційного періоду підживлюйте 2-3 рази рослини настоєм цибулі.

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