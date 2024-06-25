Що потрібно робити з півоніями після квітіння: наступного року буде ще більше бутонів

Багаторічні чагарники, які зачаровують своїм пишним квітінням і неймовірним ароматом. Звичайно, це все про півонії. Але, щоб рослина зберігала свою красу рік за роком, після завершення квітіння потрібно правильно за нею доглядати.

Півонії можна зустріти практично в кожному садку. Однак, незважаючи на таку популярність, досить часто можна зустріти запитання про те, як за ними доглядати, щоб вони квітнули максимально пишно.

Насамперед, слід зазначити, що існує два види півоній: деревовидні і трав'янисті. Деревовидні мають вигляд невеликих багаторічних чагарників з деревними стеблами, а трав'яні — це багаторічні чагарники, які щороку відмирають до поверхні ґрунту, а навесні відроджуються знову.

Звичайно, це не єдина відмінність. Деревоподібні півонії міцніші, вони витримують більшу кількість квітів на своїх стеблах. Більш популярними є трав'янисті, а тому про них далі і піде мова. Обидва види розмножуються однаково. Після квітіння на стеблах з'являються бруньки. Чим їх більше, тим більше квітів буде наступного сезону. А чим вони здоровіші, тим пишнішими будуть майбутні бутони.

Щоб ефективно доглядати за півоніями, дуже важливо повністю розуміти їхній життєвий цикл. По суті, ці рослини можна назвати справжніми "феніксами" серед квітів. Трав'янисті півонії щоосені відмирають, щоб навесні відродитися і знову порадувати квітінням.

Садівники рекомендують за один сезон проводити одразу три обрізання півоній:

одразу після квітіння;

протягом літа (санітарна);

восени (коли рослина пожовтіє).

Однак, саме від першого обрізання найбільше залежить, наскільки багато квітів буде наступного сезону на рослині.

Воно потрібне чагарнику, щоб він спрямував всі свої сили не на те, щоб дозріло насіння, а на закладання бруньок, які пізніше стануть квітами. Особливістю півоній є те, що на кожному стеблі після квітіння формується брунька, з якої пізніше виросте нове стебло з квітами. На формування бруньки потрібно 30-45 днів. А тому одразу після квітіння півонії дуже важливо обрізати.

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