Що потрібно робити з виноградом у липні: додайте одне підживлення – і на вас чекатимуть великі грона

Щоб виноград подарував великі грона, потрібно знати, як правильно за ним доглядати. Протягом усього сезону необхідно приділяти увагу підживленню.

Коренева система винограду може достатньо сильно розростатися і займати площу до 6 кв.м, сягаючи також неймовірної глибини. Тому цю культуру, кажуть садівники, заведено підживлювати не лише безпосередньо під лозою, але й навколо.

Підживлення коренів треба проводити тричі за сезон. Спочатку добрива вносять під час набухання пуп'янків. Для приготування розчину беруть 40 л води і додають туди 20 г калію, 100 г сечовини і 50 г суперфосфату. Вносять, звісно, під корінь. На кожну рослину потрібно близько 5 л підживлення.

Вдруге добрива вносять вже в період квітінння. В цей час розчин має бути геть іншим: на 30 л води беруть 150 г суперфосфату, 100 г селітри та 80 г калію. Під кожну рослину потрібно влити приблизно 3-4 л добрива.

Третє, і останнє, підживлення вносять у період дозрівання грон. Беруть 60 л води і розводять у ній 30 г калію та 60 г суперфосфату. Поливають під корінь.

Крім кореневого підживлення, виноград також потребує й позакореневого. Рослина краще його засвоює, а тому воно стимулює зростання плодів. Для приготування розчину в 10 л води розведіть 60 г калію, 5 г бору, 100 г суперфосфату, а потім ретельно обприскайте кущ після квітнення, коли ягоди вже почали дозрівати.

Востаннє обробляють гілки тоді, коли грона вже налилися. Для цього розводять слабоконцентрований розчин марганцівки, золи чи молочної сироватки.

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