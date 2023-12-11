Що потрібно встигнути зробити до Нового року: список 12 важливих справ

Як все встигнути до Нового року та нічого не забути

До нового року залишилося зовсім небагато, як завжди хочеться завершити всі справи до Нового року та зустріти Новий рік в хорошому настрої, без клопотів та без сум'яття.

Найкраще підготувати список справ, які потрібно встигнути до нового року. Якщо ви не любите писати можна наговорити на диктофон в телефоні. Подумайте, що саме ви хотіли б зробити, визначте важливі справи та візити. Щоб це було легше зробити, ми накидали загальний план, який ви можете адаптувати під свої потреби та терміни.

1. Приведіть себе в форму

Ще є час, щоб до Нового року привести себе у форму. Якщо у вас є зайва вага, самий час від неї позбавитися, можна позайматися вдома, походити в тренажерний зал. Не обов'язково виснажувати себе дієтами, можна перейти на здоровий режим харчування, їсти правильні та корисні продукти. Зробіть завчасно манікюр, педикюр, зачіску, щоб на Новий рік мати чудовий вигляд та настрій.

2. Зробіть генеральне прибирання

Зробіть загальне прибирання за пару тижнів до свят, щоб напередодні лише пропилососити та витерти пил. Позбавитеся від мотлоху. Розпочніть з власного гардероба. Ті речі, які ви не носите, але вони у хорошому стані, віддайте тим, хто їх потребує, а якщо збереглися пошарпані туфлі, сміливо їх викидайте. Скористайтеся чудовим методом прибирання "12-12-12", який допоможе швидко навести лад в оселі.

3. Роздайте борги

Перед новим роком найкраще розпрощатися з боргами. Якщо не можете це зробити повністю, зробіть хоча б частково. Не забудьте заплатити за комунальні платежі.

4. Відпустіть образи, подякуйте та скажіть те, що давно хотіли сказати

Входити в Новий рік з важким серцем не варто. Краще подумки пробачте усім кривдникам і зробіть певні висновки з приводу цих людей. Подзвоніть людині, з якої через якісь образи ви давно не спілкуєтесь.

Скажіть важливі слова. Можливо, ви хочете відкрити комусь свої почуття, або ж не можете наважитися помиритися зі старою подругою.

Складіть чи напишіть лист вдячності. - згадайте, що хорошого було в цьому році у вас, навколишньому світі. Подякуйте, починаючи з близьких, за те, що вони просто у вас є, закінчуючи ворогами, які підштовхнули вас до того, щоб бути кращими.

5. Купіть та упакуйте подарунки

Потурбуйтеся заздалегідь про подарунки для близьких, батьків, друзів. Щоб вони сподобалися, потрібно подумати про них заздалегідь. Для створення святкової атмосфери не забудьте упакувати подарунки яскравим папером і різноколірними стрічками.

6. Зробіть добру справу

Напередодні Нового року ви можете самі стати доброю феєю., пожертвуйте нехай навіть символічну суму на лікування хворій людині, привезіть пакет з продуктами старенькій сусідці, задонадьте на ЗСУ, допоможіть чимось переселенцям.

7. Завершіть справи, які для вас важливі

Розплануйте свою роботу так, щоб встигнути до кінця року завершити всі важливі справи, підтягнути всі "хвости" та насолодитися почуттям виконаного обов'язку напередодні свят.

8. Складіть меню, почніть купувати продукти

Заздалегідь продумайте меню на святкові дні, щоби в останній момент не заморочуватися цим. Починайте купувати продукти до свята, що заощадить вас час та гроші напередодні свят ціни завжди ростуть.

Знайдіть рецепт, який хочете спробувати, свята -- чудова нагода, щоб втілити в життя новий рецепт і приготувати щось незвичайне.

9. Прикрасьте оселю, будинок, вікно, подвір'я

Подумайте яку ялинку ви будете ставити. Якщо у вас штучний символ року, його можна вже встановлювати та прикрашати. Дістаньте іграшки з антресолі та обтрусіть їх від пилу. Якщо будете встановлювати живу, подумайте про місце, де вона буде стояти. Можна спробувати замінити ялинку певними кімнатними квітами.

Прикрасьте приміщення гірляндами, світильниками, кульками, задекоруйте вікна.

10. Складіть план на 2024 рік, загадайте бажання

Подумайте, що ви хочете зробити в наступному році, чого досягти, ким стати. Намітьте цілі, яких хочете досягти. Продумайте, чого ви чекаєте від наступного року для себе, сім'ї, країни. Запишіть список бажань.

11. Заздалегідь подумайте про новорічне вбрання

Можна купити нову сукню, займіться її пошуками заздалегідь до Нового року, щоб не переплачувати за нього в переддень свята. Або витягніть з шафи та підготуйте ваше улюблене вбрання. Продумайте свій образ — від взуття до прикрас.

12. Провідайте батьків, родичів

Обов'язково відвідайте близьких родичів, батьків, які завжди чекають на вас. Вони завжди будуть радіти невеликому подарунку, смаколикам та просто вашому приїзду та увазі.

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