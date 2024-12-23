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Що потрібно зробити до Нового року: 33 майже чарівних справ на грудень для гарного настрою

Що потрібно зробити до Нового року: 33 майже чарівних справ на грудень для гарного настрою

Що потрібно зробити до Нового року

Список справ для гарного настрою, які потрібно зробити до Нового року.

І знову до Нового року залишилося зовсім мало часу. 2024 рік добігає кінця. Щоб гідно завершити його та зустріти Новий 2025 рік у гарному настрої, з надією на щасливе майбутнє пропонуємо зробити 33 справи – корисні та просто для настрою, справи, що подарують радість вам і близьким людям.

  1. Прикрасити ялинку! Повісити на найвидніше місце найгарнішу іграшку, яка уособлює те, що має статися в новому році.

  2. Сплести новорічні гірлянди з паперу, нарізати багато-багато конфетті та залишати його скрізь, куди ви йдете – нехай у всіх буде новорічний настрій. Навчитися вирізати сніжинки з паперу та фольги.

  3. Прикрасити всі рослини вдома, щоб їм не було прикро, що лише  ялинка одна така гарна.

  4. У грудні потрібно обов'язково запалювати свічки – щоб відлякати морок за вікном, який згущується і темноту, яка супроводжує нас під час війни. Ароматні та прості білі, з зимовими  запахами – кориці, ялини, мандарину,  у свічниках і просто так – щоб було живе полум'я.

  5. Погодувати синичок та інших дрібних птахів.

  6.  Напекти домашнього печива, перев'язати його стрічками та пригостити колег, охоронців на роботі, перукаря, з ким ви спілкуєтеся, з ким зведе вас доля в передноворіччя.

  7. Купити подарунки до нового року і кожен гарно загорнути та підписати.

  8. Намалювати на вікнах квартири сніжинки. Зробити новорічний вінок на двері і повісити його.

  9. Сходити в кіно на новорічний фільм або до театру на новорічну виставу, концерт.

  10. Всипати в усю їжу імбир. Не лише в печиво, а й до м'яса, в чай – скрізь.

  11. Зібрати рецепти до нового року.

  12. На Новий рік приготувати улюблені новорічні страви з вашого дитинства, за тими самими рецептами, що були у мами чи бабусі.

  13. Походити магазинами, розглядаючи новорічні іграшки, і обов'язково купити кулю зі снігом.

  14. Змінити штори на зимові-візерунчасті. І загалом переодягнути будинок у зимовий убір – декорувати всі кімнати.

  15.  Сходити з друзями-подругами до лазні, і якщо буде сніг, після спекотної лазні погратися в сніжки.

  16. Нарешті дочитати закинуту через осінню нудьгу книжку.

  17. Купити улюблений шоколад і з'їсти його, насолоджуючись моментом, або цілий тортик.

  18. Зробити 31 фото улюбленого місця в певний час, наприклад, парку на заході сонця або затишної вулички. Тобто щодня знімати, спостерігаючи, як змінюється все навколо.

  19.  Зайнятися своєю красою – масаж, серія масок-кремів-пілінгів.

  20. Влаштувати з друзями вечір розфарбовування соснових шишок, з них виходять чудові ялинкові іграшки, особливо якщо для оздоблення взяти лак з блискітками.

  21. Сходити на органний різдвяний концерт.

  22. Знайти час і випити чашку кави в улюбленому кафе для відновлення сил.

  23. Пити зранку для настрою, ну і для вітамінів, свіжовичавлений апельсиновий сік з м'ятою.

  24. Провести найтемнішу ніч у році з коханими людьми.

  25. Прогулятися вночі під великим снігом. Колись він все ж буде. 

  26. Намагатися зігрівати не лише себе, а й усіх близьких людей. 

  27. Влаштувати чарівний новий рік – з подарунками, костюмами, чарівною їжею й напоями, що з'являються нізвідки, і з вірою в те, що мрії збуваються.

  28. Ловити сніжинки і розглядати їх на рукавицях.

  29. Посидіти вихідні вдома, як слід виспатися і набратися сил.

  30. Купити подарунки для військових, для поранених, людей похилого віку в будинку для літніх людей або для сиріт з дитячого будинку. Зазвичай ці подарунки під новий рік централізовано збирають волонтери, їх нескладно знайти в інтернеті.

  31. Сісти й написати звіт за рік – скільки хорошого з вами відбулося. Побачите, скільки гарного, попри війну, з вами трапилося, а ви вже й забули.

  32. Зібратися з друзями у вихідний в обід і за чаєм обговорити свої враження за рік – та почати будувати плани на наступний. 

  33.  Новорічного вечора знайти 10 хвилин, сісти, видихнути та порадіти моменту, відчути себе в ньому, відчути свої емоції, своє тіло і порадіти тому, що у вас є.

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