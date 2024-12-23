Що потрібно зробити до Нового року: 33 майже чарівних справ на грудень для гарного настрою

І знову до Нового року залишилося зовсім мало часу. 2024 рік добігає кінця. Щоб гідно завершити його та зустріти Новий 2025 рік у гарному настрої, з надією на щасливе майбутнє пропонуємо зробити 33 справи – корисні та просто для настрою, справи, що подарують радість вам і близьким людям.

Прикрасити ялинку! Повісити на найвидніше місце найгарнішу іграшку, яка уособлює те, що має статися в новому році.

Сплести новорічні гірлянди з паперу, нарізати багато-багато конфетті та залишати його скрізь, куди ви йдете – нехай у всіх буде новорічний настрій. Навчитися вирізати сніжинки з паперу та фольги.

Прикрасити всі рослини вдома, щоб їм не було прикро, що лише ялинка одна така гарна.

У грудні потрібно обов'язково запалювати свічки – щоб відлякати морок за вікном, який згущується і темноту, яка супроводжує нас під час війни. Ароматні та прості білі, з зимовими запахами – кориці, ялини, мандарину, у свічниках і просто так – щоб було живе полум'я.

Погодувати синичок та інших дрібних птахів.

Напекти домашнього печива, перев'язати його стрічками та пригостити колег, охоронців на роботі, перукаря, з ким ви спілкуєтеся, з ким зведе вас доля в передноворіччя.

Купити подарунки до нового року і кожен гарно загорнути та підписати.

Намалювати на вікнах квартири сніжинки. Зробити новорічний вінок на двері і повісити його.

Сходити в кіно на новорічний фільм або до театру на новорічну виставу, концерт.

Всипати в усю їжу імбир. Не лише в печиво, а й до м'яса, в чай – скрізь.

Зібрати рецепти до нового року.

На Новий рік приготувати улюблені новорічні страви з вашого дитинства, за тими самими рецептами, що були у мами чи бабусі.

Походити магазинами, розглядаючи новорічні іграшки, і обов'язково купити кулю зі снігом.

Змінити штори на зимові-візерунчасті. І загалом переодягнути будинок у зимовий убір – декорувати всі кімнати.

Сходити з друзями-подругами до лазні, і якщо буде сніг, після спекотної лазні погратися в сніжки.

Нарешті дочитати закинуту через осінню нудьгу книжку.

Купити улюблений шоколад і з'їсти його, насолоджуючись моментом, або цілий тортик.

Зробити 31 фото улюбленого місця в певний час, наприклад, парку на заході сонця або затишної вулички. Тобто щодня знімати, спостерігаючи, як змінюється все навколо.

Зайнятися своєю красою – масаж, серія масок-кремів-пілінгів.

Влаштувати з друзями вечір розфарбовування соснових шишок, з них виходять чудові ялинкові іграшки, особливо якщо для оздоблення взяти лак з блискітками.

Сходити на органний різдвяний концерт.

Знайти час і випити чашку кави в улюбленому кафе для відновлення сил.

Пити зранку для настрою, ну і для вітамінів, свіжовичавлений апельсиновий сік з м'ятою.

Провести найтемнішу ніч у році з коханими людьми.

Прогулятися вночі під великим снігом. Колись він все ж буде.

Намагатися зігрівати не лише себе, а й усіх близьких людей.

Влаштувати чарівний новий рік – з подарунками, костюмами, чарівною їжею й напоями, що з'являються нізвідки, і з вірою в те, що мрії збуваються.

Ловити сніжинки і розглядати їх на рукавицях.

Посидіти вихідні вдома, як слід виспатися і набратися сил.

Купити подарунки для військових, для поранених, людей похилого віку в будинку для літніх людей або для сиріт з дитячого будинку. Зазвичай ці подарунки під новий рік централізовано збирають волонтери, їх нескладно знайти в інтернеті.

Сісти й написати звіт за рік – скільки хорошого з вами відбулося. Побачите, скільки гарного, попри війну, з вами трапилося, а ви вже й забули.

Зібратися з друзями у вихідний в обід і за чаєм обговорити свої враження за рік – та почати будувати плани на наступний.