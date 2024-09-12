Що потрібно зробити на ділянці в кінці сезону, щоб знищити слимаків: ефективний метод

Українці уже який рік поспіль переживають навалу іспанських слимаків. Щоб позбутися їх, фермери на території Львівщини та Західної України, за словами Тетяни Данілкової, керівниці відділу прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області застосовують такі ефективні методи, як обпилювання чи опудрювання.

Як позбутися слимаків: перевірений спосіб

Для цього потрібно взяти порошкоподібне вапно з яким змішати тютюновий пил.

Пропорції змішування за різними даними, 1:2 або 1:1 – одна частина вапна, одна частина тютюну, тютюнового пилу.

Коли така порошкоподібна речовина потрапляє на поверхню слимака, він виділяє дуже багато слизу. А виділення слизу провокує виснаження організму – і слимак помирає.

Води додавати не потрібно, це метод сухої обробки, потрібно посипати порошком, тому він і називається обпилювання чи опудрювання.

Обпиляти цей порошок потрібно по поверхнях. Його застосовують як на присадибних ділянках, так само у сховищах, у погребах. Туди часто потрапляють слимаки, і якщо навіть одна особина туди потрапить, то швидко розмножиться, інтенсивність розмноження – це до 400 яєць. . І фактично один слимак може знищити картоплю в сховищі, яка зберігається до зими.

Важливо, щоб ділянка була суха. Якщо буде волога, після дощу, наприклад, скоріше за все цей препарат не подіє.

Чи можна боротися зі слимаками сіллю

Сіль – це натрій хлор, а хлор – галоген, який є токсичним. Слимаки від солі помирають.

Але на думку Тетяни Данілкової сіль не можна застосовувати, бо вона випалює рослинність. Сіль є токсичною для ґрунту, рослини на такому ґрунті далі не будуть рости. Необхідно змінювати цей шар ґрунту глибиною до 15-20 сантиметрів, просте перекопування, як дехто радить, нічого не дасть, бо сіль буде зберігатися в ґрунті.

Найкраще, на думку експертки, "солити" слимаків у приміщеннях, там де можна посипати і потім прибрати. "Якщо говорити про відкриті ділянки, де росте рослинність, то сіль застосовувати не можна".

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