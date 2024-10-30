Що потрібно зробити на ділянці в листопаді: шість важливих справ, щоб підготуватися до зими

Коли з дерев починає падати останнє жовте листя, а вітер більше нагадує зиму, аніж осінь, настає час готувати сад до зимівлі.

Листопад — останній осінній місяць. А це означає, що потрібно зайнятися підготуванням саду до зимового періоду. Садівники назвали шість основних завдань, які слід поставити перед собою.

Підготуйте ґрунт до морозів і холоду

Земля в вашому саду дуже потребує уваги перед настанням зими. Насамперед, видаліть рештки рослин, щоб вони не стали притулком для шкідників чи хвороб. Якщо ділянка вся в бур'янах, то саме листопад є найкращим періодом для її очищення. Не забудьте після цього перекопати ґрунт, додати компост або органічні добрива.

Обріжте дерева й кущі

Листопад є ідеальним часом для санітарного обрізання деяких кущів та дерев. Не щадіть хворі, сухі та пошкоджені гілки, тому що через них може поширитися інфекція. Садівники також рекомендують обрізати гілки, які перехрещуються, тому що вони будуть ламатися під вагою снігу.

Захистіть від морозу рослини

Щоб вони пережили зиму без зайвого стресу, важливо захистити рослини від холодів. Спочатку замульчуйте ґрунт під кущами і деревами. Тут може підійти шар перегною, соломи, торфу. Ці матеріали чудово утримують тепло. Особливу увагу звертайте на молоді пагони. Виноград та троянди укривають спеціальними утеплювачами, агроволокном або мішковиною.

Полийте рослини напередодні зими

Хоча може здатися, що в листопаді вже не потрібно поливати рослини, але це не так. Єдине — вам слід робити це рідше. Останнє поливання напередодні зими дуже важливе, особливо, якщо осінь була сухою. Однак, стежте, щоб на поверхні не залишалася вода, вона може підмерзнути і пошкодити кореневу систему.

Підготуйте багаторічники до зимівлі

Якщо ви ще не встигли до цього часу пересадити цибулини чи деякі кущі, то листопад — це останній місяць, коли ви ще можете це зробити. Ті рослини, які не переносять морозів, варто вкрити або перенести у горщиках для зберігання до приміщення. Там має бути прохолодно і темно.

Захистіть плодові дерева від гризунів

Для цього рекомендовано обгорнути стовбури мішковиною або спеціальними сітками. Ви також можете додатково обробити кору сумішшю з мідного купоросу та вапна.

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