Що потрібно зробити навесні, щоб яблука не гнили та були солодкими

Досвідчені садівники знають, що роботи в саду треба починати у перші дні березня. Однією з найбільш популярних плодових культур вважається яблуня.

І хоча яблуня вважається досить невибагливою культурою, може рости на будь-яких ґрунтах, якщо ви хочете отримати високий врожай, не варто нехтувати обов’язковими підживленнями. Тим більше, якщо дерево вже довгий час росте на ділянці, кожного року плодоносить.

Досить часто буває, що яблука на гілках розм'якшуються, гниють зсередини, плоди опадають або повністю муміфікуються на гілках. Найчастіше причина такого явища - грибок моніліоз. Це захворювання садових дерев викликається аскоміцетом Monilia, що швидко поширюється і легко вражає сусідні рослини.

Отже, для яблуні особливо корисними є:

калій (якраз для зростання великих і міцних плодів)

фосфор (для підвищення імунітету і в майбутньому для морозостійкості)

бор (для солодких і щільних, не пористих усередині яблук)

кальцій (для мінімізації ризику опадання яблук, що не дозріли)

Чим обробити дерево

Для обробки дерев варто використовувати карбомід. Беремо на 10 літрів води 500 грамів карбоміду. Спочатку пів кілограма карбоміду розчиняємо у теплій, більш навіть до гарячої води, тому що він у холодній воді дуже довго буде розчинятися. А потім вливаємо 10 літрів води і заливаємо цей розчин в оприскувач.

Загалом, весняне підживлення триває від середини березня до середини квітня, залежно від погодних умов.

Раніше ми писали, як виростити яблуню з насіння. Більше про це читайте у новині.

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