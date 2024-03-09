Що потрібно зробити, щоб квіти довше стояли: перевірили, які лайфгаки з Мережі дійсно працюють

Квіти — один з найпопулярніших подарунків на будь-яке свято. Вони здатні підняти настрій і додати оселі краси. На жаль, свіжі квіти також мають обмежений термін життя і швидко починають в'янути. Зібрали для вас всі дієві поради з Мережі, як подовжити життя букета квітів.

В Мережі можна знайти дійсно велике кількість різноманітних лайфгаків, які розповідають про те, як довше зберегти свіжість квітів у вазі. Для цього використовують монети, анергетики, цукор, батарейки, аспірин, алкоголь, квіткове підживлення та навіть відбілювач. Однак, коли дійсно хочеться подовжити життя букету троянд, тюльпанів чи інших квітів, важко зрозуміти, які з цих порад дійсно працюють. Тому, ми вирішили допомогти вам в цьому і розібралися, що додати у воду, щоб квіти довше стояли.

Що потрібно зробити, щоб квіти довше стояли: чи працюють батарейки у воді

Багато користувачів соцмереж пропонують саме такий спосіб подовження життя букетам квітів. Проте, у ході експерименту, троянда, яка була поміщена у вазу з батарейками та водою, не витримала й тижня. Тому таку пораду варто вважати міфом.

Що додати у воду, щоб квіти стояли довше: монети

Здавалося б, що жменя мідних монет, що поміщені у воду, в якій будуть стояти свіжі квіти, навряд чи допоможе. Але, виявилося, що цей спосіб дійсно працює. Букет дійсно довше зберігав свіжий вигляд. Дехто в Мережі стверджує, що це завдяки природному фунгіциду, що міститься в міді. Кажуть, він допомагає рослинам побороти хвороби. Інші наполягають, що все це через процес окислення, адже квіти "люблять" кисле середовище. Як би там не було, а спосіб дійсно можна взяти до уваги.

Вода з енергетиком чи Sprite, щоб квіти стояли довше у вазі

В різних соціальних мережах можна побачити пораду змішати у пропорції 50 на 50 звичайну воду з енергетиком чи Sprite, а потім помістити в рідину букет. Цікаво, але це дійсно робочий спосіб. Дехто з флористів навіть стверджує, що така вода працює краще за спеціальне підгодовування, яку можна придбати в магазинах.

Які пігулки додають у воду для квітів: аптечний аспірин

Лайфгаки, щоб квіти довше стояли / Фото: pixabay.com

Мабудь, це найпопулярніший спосіб з Мережі, яким користувалися ще наші мами й бабусі. У ньому дійсно є сенс, адже він справді працює. Щоб спосіб спрацював так, як вам потрібно, розтовчіть кілька пігулок аспірину і додайте їх у воду. Навіть через понад тиждень квіти будуть почувати себе пречудово.

Як подовжити життя букету троянд: але на інших квітах погано працює

Якщо додати у воду 1 ст. ложку спирту, ваші троянди будуть стояти набагато довше і матимуть свіжий вигляд. Таким самим чином працює і горілка. А ось на інших квітах цей спосіб показав погані результати. Тому його краще використовувати лише тоді, коли інші методи не підходять.

Інші лайфгаки, щоб квіти довше стояли

Також можна знайти чимало інших досить цікавих способів. Дехто рекомендує використовувати марганцівку, відбілювач, олію та цукор. Однак, всі ці способи не довели своєї ефективності, адже рослини швидко зів'яли і втратили свіжий вигляд.

Важливо не лише користуватися різними лайфгаками, але й пам'ятати про правила догляду за квітами. Насамперед, регулярно змінюйте воду, обприскуйте листя та бутони. Так вони будуть легше переносити кімнатні умови. Якщо в оселі спекотно, є сенс на кілька годин замочити букет в прохолодній воді. Також оновлюйте зріз квітів. Кінчики флористи рекомендують обрізати навскіс, це не перешкоджатиме попаданню води у стебло.

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