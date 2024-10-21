Що потрібно зробити, щоб не було конденсату на вікнах: п'ять доступних засобів, три з яких є на кухні

Поява конденсату на вікнах — не проста неприємність. Ця проблема може стати причиною цвілі.

Чому вікна пітніють

Першопричиною, чому на вікнах з'являється конденсат, є підвищена вологість у приміщенні. Це зазвичай викликано змінами температури, як ззовні, так і всередині.

Рівень вологи в квартирі чи будинку коливається від ряду причин: прасування, висихання мокрого одягу, готування їжі тощо. Волога, яка утворюється в приміщенні за щільно зачиненими вікнами та дверима, не знаходить виходу, а тому починає осідати на найхолоднішій поверхні — віконному склі.

Як швидко позбутися запітнівання вікон

Насамперед, слід запам'ятати, що оптимальною вологістю в кімнаті вважається 40-60%. Однак, ці значення змінюються в залежності від температури в приміщенні.

Якщо в квартирі середня температура повітря становить 19-20 градусів, то рівень вологи повинен бути 55-60%, а якщо температура 21-22 градуси, то рівень вологи вже повинен бути 45-50%.

Ще один фактор, який впливає на появу конденсату — технічний стан вентиляції. Дуже важливо перевіряти її справність регулярно. Також не забувайте восени і взимку щодня провітрювати кімнату.

Звичайно, ви можете позбутися конденсату за допомогою магазинних засобів, але існують і народні методи, які чудово працюють. Наприклад, у кожному домі можна знайти такі:

рис — крупу потрібно просто насипати у досить глибоку ємність і поставити на вікні: вона буде вбирати вологу, що допоможе запобігти конденсату;

— крупу потрібно просто насипати у досить глибоку ємність і поставити на вікні: вона буде вбирати вологу, що допоможе запобігти конденсату; харчова сода — насипте її в контейнер і зверху накрийте марлею, помістіть на підвіконні: речовина абсорбує зайву вологу;

— насипте її в контейнер і зверху накрийте марлею, помістіть на підвіконні: речовина абсорбує зайву вологу; столова сіль — цей продукт має подібний ефект, її також потрібно насипати в ємність і ставити біля вікна, не забувайте час від часу змінювати;

— цей продукт має подібний ефект, її також потрібно насипати в ємність і ставити біля вікна, не забувайте час від часу змінювати; свіжий наповнювач для котячого туалету — він чудово поглинає вологу, висипте його в старі нейлонові колготки і покладіть на вікно;

— він чудово поглинає вологу, висипте його в старі нейлонові колготки і покладіть на вікно; мішечки з гранулами із взуттєвих коробок — вони були розроблені, щоб поглинати вологу, а тому будуть надзвичайно ефективними.

Спробуйте ці методи, щоб позбутися запітнівання вікон взимку.

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