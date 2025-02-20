Що потрібно зробити в морозну погоду, щоб врятувати сад: рятуємо плодові дерева від моху

Якщо на корі плодових дерев з’являється мох або лишайники, необхідно щось робити, оскільки їхнє поширення негативно впливає на стан деревини. Ці мікроорганізми швидко розростаються, руйнуючи кору, що спричиняє її передчасне старіння, послаблює захисні властивості рослини та робить її більш вразливою до різноманітних хвороб і шкідників. У результаті дерево може почати втрачати силу, погано плодоносити, а згодом і загинути.

Фахівці наголошують, що основною причиною активного розвитку моху та лишайників є недостатній догляд за садом. Зокрема, вони найчастіше з’являються в місцях із надмірною затіненістю або в тих випадках, коли обрізка дерев не проводиться взагалі або виконується неправильно. Лишайники створюють сприятливе середовище для розмноження бактерій і розвитку більш небезпечних шкідників, які можуть становити серйозну загрозу для всього саду.

"Шкода, яку ці мікроорганізми завдають дереву, полягає в уповільненні відновлення й розвитку кори, а також у створенні сприятливого середовища для розвитку бактерій і появи більш серйозних шкідників", – наголошують фахівці.

Ефективний метод боротьби з мохами та лишайниками – це механічне очищення. Для цього необхідно використати щітку з капроновою щетиною та ретельно очистити кору від усіх наростів. Хоча ця процедура вимагає зусиль, вона є максимально ефективною, оскільки дозволяє без застосування хімічних засобів повернути дереву здоровий вигляд і продовжити його життя.

Важливо зазначити, що такі роботи слід проводити у правильний період – найкраще це робити в зимовий сезон, коли дерево перебуває у стані спокою. Оптимальні умови для очищення – морозна та сонячна погода, оскільки в цей час кора дерев найменш вразлива до пошкоджень. Мороз і відсутність активного сокоруху знижують ризик інфікування відкритих ділянок після очищення. Крім того, взимку мохи та лишайники менш міцно тримаються на корі через замерзання вологи, що полегшує їхнє видалення без зайвого стресу для рослини.

А коли потеплішає, потрібно буде обприскати всі дерева п'ятивідсотковим розчином залізного купоросу. Якщо дерев багато і вони старі і високі, то краще навесні дуже ретельно обприскати весь сад розчином бордоської суміші. Перед цим потрібно прорідити дерева, а після обробки побілити дерева.

Щоб уникнути подальшого розростання лишайників, необхідно забезпечити деревам належний догляд: регулярно обрізати зайві гілки для покращення циркуляції повітря та доступу сонячного світла, проводити профілактичну обробку та підтримувати здоров’я рослин. Такий комплексний підхід допоможе підтримати сад у хорошому стані та забезпечити багатий урожай.