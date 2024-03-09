Що потрібно зробити з помідорами, щоб не тріскались на гілках: правильне поливання вирішить проблему

Навіть досвідчені городники часом стикаються з такою проблемо. І виникає логічне запитання, що зробити, щоб помідори не тріскались? Виявляється, потрібно їх правильно поливати.

Одна з проблем, яка може виникнути під час вирощування томатів, є розтріскування плодів. Вона може значно зменшити цінність та якість майбутнього урожаю. Інколи дефекти майже непомітні, але часто бувають досить глибокими та охоплюють всю поверхню помідора. Коли томат тріскається, він не підлягає консервуванню, транспортуванню та зберіганню. Такі овочі лише використовують в свіжому вигляді, щоб вжити одразу. Давайте розберемося, чому тріскаються помідори у відкритому ґрунті і в теплиці, та що зробити, щоб цього не сталося.

Чому помідори тріскаються

Поява на шкірці тріщин не є ознакою хвороби. Це більше дефект, який псує зовнішній вигляд плоду, які дозрівають на гілках. Як результат, такий помідор буде набагато дешевшим на ринку, адже його не можна довго зберігати чи використовувати для консервування.

Експерти назвали кілька основних причин, чому томати тріскаються:

використання неправильного підживлення — наприклад, неправильний склад чи дозування, нехтування графіком внесення добрив;

нерівномірне зволоження ґрунту через рясні дощі;

різка зміна температур в нічний та денний час;

генетична особливість певних сортів — в групу ризику найчастіше потрапляють жовті і рожеві помідори, які мають тонку шкірку;

вирощування у відкритому ґрунті сортів для теплиці — вони погано ростуть, часто хворіють, дають тріснуті плоди.

Чому тріскаються помідори у відкритому ґрунті і в теплиці / Фото: Unsplash

Якщо ви помітили, що на плоді з'явилася глибока тріщина, його потрібно негайно зірвати з куща. Але коли тріщина вже затягнулася і покрилася грубою коричневою шкіркою, такий плід буде продовжувати рости, не втрачаючи смаку чи форми. Такі томати не обов'язково зривати.

Що потрібно зробити з помідорами, щоб не тріскалися на гілках

Фахівці рекомендують боротися не з самою проблемою, а з її причинами. Тому варто запам'ятати два важливих правила:

Грамотне внесення підживлення — в період плодоношення досвідчені городники взагалі не підживлюють томати. Через "перегодовування" плоди стають непомірно великими, ростуть "стрибками", а тому легко тріскаються. Ще один важливий мінус — хімія з добрив має властивість засвоюватися лише частково, тобто деяка частина речовин накопичується у плодах. Тому підживлювати слід в період бутонізації, квітіння і появи зав'язі. Правильний режим поливання — влітку спекотна погода стає справжнім випробуванням для овочевих культур. Але важливо не переливати грядки, адже саме через це часто з'являються тріщини, а самі плоди стають несмачними. Навіть якщо на вулиці спека, помідори поливають помірно, але регулярно.

Варто зазначити, що помідори добре почувають себе в посушливу погоду і навчилися видобувати вологу із глибинних шарів ґрунту. Саме тому й мають потужне кореневище.

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