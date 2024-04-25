Що приготувати на вечерю у духовці швидко та оригінально: ви будете в захваті від цих страв

Приготувати смачну вечерю можна не лише на свято, головне — мати натхнення та гарні рецепти у запасі.
Погодьтесь, часу на приготування їжі не завжди вистачає, а інколи ще й бракує ідей, що приготувати швидко і смачно.
ТСН.ua зібрав для вас підбірку смачних і швидких страв у духовці.
Запечені курячі крильця з травами
Інгредієнти:
- 1 кг курячих крил без кінчиків;
- 3 ст.л. оливкової олії;
- сік половинки лимона;
- порубані кілька гілочок чебрецю, петрушки або іншої зелені.
Приготування:
1. Розігрійте духовку до 220 градусів. Обваляйте крильця в суміші солі, перцю, оливкової олії і лимонного соку (трохи залиште). Викладіть крильця на деко так, щоб між ними було достатньо місця, і відправте в духовку.
2. Готуйте 15 хвилин, потім переверніть і запікайте ще 10-15 хвилин. Посипте крильця рубаними травами і цибулею, збризніть лимонним соком і подавайте. За бажанням можна додатково приготувати гарнір з картоплі або рису.
Запечені човники з кабачків
Інгредієнти:
- 2 кабачки;
- 250 г курячого філе;
- 1 болгарський перець;
- кетчуп;
- 1 помідор;
- 1 морква;
- 1 цибулина;
- ½ банки чорних оливок;
- 100 г твердого сиру;
- 1 ст. л. оливкової олії;
- сіль, перець.
Приготування:
- Куряче філе нарізати кубиками й обсмажити на олії.
- Кабачки розрізати вздовж навпіл і очистити від насіння. Змастити кетчупом.
- Оливки розрізати на половинки. Помідор, болгарський перець, моркву і цибулю нарізати кубиками. Змішати овочі, додати обсмажене куряче філе і приправити за смаком.
- Отриману начинку викласти в човники з кабачків. Перекласти на змащене олією деко і запікати 30 хв. при температурі 200 градусів. За 5 хв. до готовності посипати тертим сиром.
Курячі котлети
Інгредієнти:
- вершкове масло ~ 100 г;
- кріп;
- часник — 1 невелика головка;
- курячий фарш ~ 800 г;
- цибуля — 2 шт.;
- картопля — 2 шт.;
- окраєць батону;
- сіль, перець, паприка;
- борошно або панірувальні сухарі для смаження котлет.
Приготування:
- До фаршу додаємо цибулю, часник, картоплю, батон (замочений у воді), сіль, перець, паприку.
- Вимішуємо і вибиваємо гарно фарш.
- Мʼяке масло та дрібно нарізаний кріп перемішуємо до однорідності.
- Викладаємо на харчову плівку і формуємо ковбаску, кладемо в морозилку.
- Підморожене масло нарізаємо на шматочки і кладемо всередину фаршу, формуємо котлетку і обвалюємо у борошні.
- Смажимо на середньому вогні до золотистості.
- Викладаємо на деко чи форму і запікаємо 15 хв при температурі 180 градусів.
Пиріг з листкового тіста з куркою, сиром та шпинатом
Інгредієнти:
- тісто листкове (дріжджове) — стандартна пачка;
- куряче філе — дві великі грудки;
- приправка для курки (за смаком);
- твердий сир — 200 грамів;
- шпинат — пачка (грамів 100);
- яєчний жовток (для змащування пирога) — два штуки;
- насіння кунжуту за бажанням.
Приготування:
- Тісто розморозити при кімнатній температурі (приблизно година).
- Курочку нарізати на дрібні шматки, обсмажити на пательні разом з приправкою, порвати на волокна.
- Тісто розкачуємо (не дуже тонко). Формуємо пласт з урахуванням того, що половина буде заповнена начинкою, а іншою половиною накриватимемо.
- Розкладаємо на тісто курочку, далі тремо на терці сир, зверху розкладаємо шпинат (краї тіста залишаємо без начинки, будемо їх защипувати).
- Накриваємо наш пиріг, щільно скріплюємо між собою краї. Робимо надрізи.
- Збиваємо два жовтки і щіточкою змащуємо наш пиріг для румʼяної скоринки. Посипаємо кунжутом.
- В нагріту до 170 градусів духову шафу відправляємо пиріг на ~25 хвилин.
- Пиріг готовий! Смачного!
Грибні боли
Інгредієнти:
- печериці — 16 шт.;
- курячий фарш — 400-500 г;
- моцарела;
- борошно;
- яйця — 2 шт.;
- панірувальні сухарі;
- сіль, перець, улюблені спеції.
Приготування:
- Робимо фарш, солимо, додаємо улюблені спеції. У печериць відриваємо ніжки (їх не викидаємо, можна смачненько посмажити з цибулею)ю
- В шапочки кладемо шматочки моцарели, накриваємо фаршем і формуємо кульки. Обвалюємо у борошні, потім у збитих яйцях і далі — в панірувальних сухарях.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30-40 хв.
Раніше ми писали, як приготувати вівсяно-картопляні котлети.
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