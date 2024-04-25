Що приготувати на вечерю у духовці швидко та оригінально: ви будете в захваті від цих страв

Приготувати смачну вечерю можна не лише на свято, головне — мати натхнення та гарні рецепти у запасі.

Погодьтесь, часу на приготування їжі не завжди вистачає, а інколи ще й бракує ідей, що приготувати швидко і смачно.

ТСН.ua зібрав для вас підбірку смачних і швидких страв у духовці.

Запечені курячі крильця з травами

Курячі крильця з травами / Фото: ТСН.ua

Інгредієнти:

1 кг курячих крил без кінчиків;

3 ст.л. оливкової олії;

сік половинки лимона;

порубані кілька гілочок чебрецю, петрушки або іншої зелені.

Приготування:

1. Розігрійте духовку до 220 градусів. Обваляйте крильця в суміші солі, перцю, оливкової олії і лимонного соку (трохи залиште). Викладіть крильця на деко так, щоб між ними було достатньо місця, і відправте в духовку.

2. Готуйте 15 хвилин, потім переверніть і запікайте ще 10-15 хвилин. Посипте крильця рубаними травами і цибулею, збризніть лимонним соком і подавайте. За бажанням можна додатково приготувати гарнір з картоплі або рису.

Запечені човники з кабачків

Запечені човники з кабачків. Фото: Instagram @4mama.ua

Інгредієнти:

2 кабачки;

250 г курячого філе;

1 болгарський перець;

кетчуп;

1 помідор;

1 морква;

1 цибулина;

½ банки чорних оливок;

100 г твердого сиру;

1 ст. л. оливкової олії;

сіль, перець.

Приготування:

Куряче філе нарізати кубиками й обсмажити на олії. Кабачки розрізати вздовж навпіл і очистити від насіння. Змастити кетчупом. Оливки розрізати на половинки. Помідор, болгарський перець, моркву і цибулю нарізати кубиками. Змішати овочі, додати обсмажене куряче філе і приправити за смаком. Отриману начинку викласти в човники з кабачків. Перекласти на змащене олією деко і запікати 30 хв. при температурі 200 градусів. За 5 хв. до готовності посипати тертим сиром.

Курячі котлети

Курячі котлети. Фото: Instagram @marinaazizova

Інгредієнти:

вершкове масло ~ 100 г;

кріп;

часник — 1 невелика головка;

курячий фарш ~ 800 г;

цибуля — 2 шт.;

картопля — 2 шт.;

окраєць батону;

сіль, перець, паприка;

борошно або панірувальні сухарі для смаження котлет.

Приготування:

До фаршу додаємо цибулю, часник, картоплю, батон (замочений у воді), сіль, перець, паприку. Вимішуємо і вибиваємо гарно фарш. Мʼяке масло та дрібно нарізаний кріп перемішуємо до однорідності. Викладаємо на харчову плівку і формуємо ковбаску, кладемо в морозилку. Підморожене масло нарізаємо на шматочки і кладемо всередину фаршу, формуємо котлетку і обвалюємо у борошні. Смажимо на середньому вогні до золотистості. Викладаємо на деко чи форму і запікаємо 15 хв при температурі 180 градусів.

Пиріг з листкового тіста з куркою, сиром та шпинатом

Пиріг з листкового тіста з куркою, сиром та шпинатом. Фото: Instagram @marinaazizova

Інгредієнти:

тісто листкове (дріжджове) — стандартна пачка;

куряче філе — дві великі грудки;

приправка для курки (за смаком);

твердий сир — 200 грамів;

шпинат — пачка (грамів 100);

яєчний жовток (для змащування пирога) — два штуки;

насіння кунжуту за бажанням.

Приготування:

Тісто розморозити при кімнатній температурі (приблизно година). Курочку нарізати на дрібні шматки, обсмажити на пательні разом з приправкою, порвати на волокна. Тісто розкачуємо (не дуже тонко). Формуємо пласт з урахуванням того, що половина буде заповнена начинкою, а іншою половиною накриватимемо. Розкладаємо на тісто курочку, далі тремо на терці сир, зверху розкладаємо шпинат (краї тіста залишаємо без начинки, будемо їх защипувати). Накриваємо наш пиріг, щільно скріплюємо між собою краї. Робимо надрізи. Збиваємо два жовтки і щіточкою змащуємо наш пиріг для румʼяної скоринки. Посипаємо кунжутом. В нагріту до 170 градусів духову шафу відправляємо пиріг на ~25 хвилин. Пиріг готовий! Смачного!

Грибні боли

Грибні боли. Фото: Instagram @marinaazizova

Інгредієнти:

печериці — 16 шт.;

курячий фарш — 400-500 г;

моцарела;

борошно;

яйця — 2 шт.;

панірувальні сухарі;

сіль, перець, улюблені спеції.

Приготування:

Робимо фарш, солимо, додаємо улюблені спеції. У печериць відриваємо ніжки (їх не викидаємо, можна смачненько посмажити з цибулею)ю В шапочки кладемо шматочки моцарели, накриваємо фаршем і формуємо кульки. Обвалюємо у борошні, потім у збитих яйцях і далі — в панірувальних сухарях. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30-40 хв.

Раніше ми писали, як приготувати вівсяно-картопляні котлети.

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