Що приготувати зі вчорашньої картоплі: 4 страви, від яких вся родина буде в захваті

На ранок напевно у кожній оселі в холодильнику залишається вчорашня їжа. Дуже часто це картопляне пюре. Однак не варто поспішати викидати картоплю, коли їй можна дати друге життя. Трохи кулінарної магії – і вся родина буде просто в захваті від такої смакоти. Розповідаємо, що можна приготувати зі вчорашньої картоплі.

Оладки зі вчорашньої картоплі

Пюре стане ідеальним складником для приготування смачних картопляних оладок. Потрібно додати в картоплю яйце, трохи борошна і порізану зелень. Це може бути кріп, петрушка та зелена цибуля. Сформуйте із суміші невеличкі коржики та обсмажте на сковороді до золотистого кольору. Така страва може стати відмінною закускою або гарніром до м’яса. Якщо маєте бажання та трохи часу, в оладки можна додати начинку, тоді вийдуть смачні картопляники. Туди можна додавати тушковану капусту, гриби, рис та яйце, м’ясо тощо. Вся родина неодмінно буде в захваті від таких пиріжків.

Картопляні крокети

Якщо бажаєте здивувати свою сім’ю вишуканим обідом чи вечерею, тут у нагоді також стане вчорашнє картопляне пюре. У картоплю додайте трохи натертого твердого сиру – підійде будь-який сорт, що є в холодильнику. Подрібніть зелень, додайте у суміш, сформуйте кульки, трохи приплюснувши їх. Далі обваляйте крокети в яйцях та сухарях і обсмажте до хрусткої скоринки. Подавайте страву на стіл зі сметаною, це буде дуже смачно.

Картопляні ньоккі

Якщо залишилось багатенько пюре, тоді ця страва точно для вас. Для приготування тіста потрібні 1-2 яйця, в залежності від кількості пюре, пів чайної ложки солі, склянка борошна. До пюре варто додати збите із сіллю яйце, потім всипати половину борошна та замішувати тісто, поступово ввівши залишок борошна. За необхідності борошна можна додати ще 1-2 ст. ложки. Тісто потрібно вимішувати доти, поки воно не буде липнути до рук. Потім поділіть тісто на 3 частини, скатайте в тоненькі ковбаски діаметром до 2 см. Нарізаємо на невеличкі шматочки та кидаємо в окріп. Воду заздалегідь варто трохи підсолити. Щойно ньоккі спливуть на поверхню – значить, вони вже готові. Вони добре зберігаються в морозилці, тому їх не обов’язково варити всі відразу, якщо вийшло більше, ніж потрібно.

Запіканка зі вчорашньої картоплі

Для того, аби приготувати смачну запіканку, візьміть залишки пюре, три яйця, 100 грамів бекону та сиру, зелень, сіль та перець за смаком. Бекон потрібно нарізати соломкою та обсмажити упродовж 2-3 хвилин, потім додаємо його у картопляне пюре. Туди ж заливаємо злегка збиті яйця, висипаємо спеції та зелень. Все потрібно ретельно перемішати. Духовку варто розігріти до 200 градусів. Форму для запікання змащуємо вершковим маслом, перекладаємо туди картоплю, посипаємо сиром і готуємо 15-20 хвилин.

Що зробити зі вчорашньої смаженої картоплі: картопляна запіканка з фаршем

Якщо залишилася смажена картопля, з неї також можна приготувати смачну страву. Для цього потрібна картопля, 300 грамів фаршу, три яйця, одна середня цибулина, столова ложка томатної пасти, чверть склянки молока, 30 грамів вершкового масла, спеції та сіль за смаком. Окремо потрібно обсмажити фарш із цибулею, томатною пастою та спеціями. У форму для запікання, змащену вершковим маслом, викладаємо картоплю, потім фарш. Все це заливаємо збитими яйцями з молоком. За бажанням, можна прикрасити запіканку тертим сиром. Випікаємо в духовці 10-15 хвилин при температурі 200 градусів.

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