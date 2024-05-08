Що приносить орхідея в оселю: народні прикмети про одну з найкрасивіших квітів

Орхідея з давніх давен вважається справжньою прикрасою оселі. Ще в VII столітті до нашої ери її дарували на знак чистих намірів та захоплення. Але чи дійсно орхідея приносить в будинок гармонію та щастя?

Насамперед, варто зазначити, що деякі езотерики вважають орхідею справжнім "вампіром" рослинного світу. Особливо ця властивість її проявляється в нічний час, тому не рекомендовано ставити її в спальні. Кажуть, що орхідея "забирає" сили у людини, поки та спить.

Існує ще одна думка, що орхідея "відлякує" від будинку чоловіків. А все тому, що вона робить їх пасивними та більш м'якими. Езотерики стверджують, що молодим незаміжнім дівчатам орхідею тримати в оселі точно не варто.

Однак, не все так однозначно. Здавна вважалося, що орхідея — суто жіноча квітка. Вона робить жінку красивішою, привабливішою для чоловіків. А ще існує думка, що орхідея захищає жінок від поганих людей.

Якщо до вашої оселі зайде хтось з поганими намірами, саме ця екзотична квітка "змусить" його якнайшвидше піти. За народними прикметами, орхідея допомагає у творчості, а тому її обов'язково потрібно ставити в своєму будинку, якщо ви займаєтесь творчою професією.

А якщо поруч з орхідеєю поставити грошове дерево, вам забезпечений притік фінансів.

Не менш важливим є колір квітки орхідеї. Вважається, що помаранчеві та жовті допомагають у навчанні і роботі. Фіолетові та червоні позбавляють лінощів. Білі та рожеві дарують спокій, впевненість у собі.

А ось кохання орхідея не приносить. Езотерики радять для пошуку своєї другої половинки використовувати інші квіти.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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