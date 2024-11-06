Що радять агрономи зробити зі смородиною в листопаді, щоб отримати ягоди, як вишні

Смородина тішить нас смачними корисними ягодами. За правильного догляду вони можуть бути розміром з вишні. Важливим кроком для цього є правильна підготовка рослини до зими. Саме в листопаді потрібно зробити основні, важливі етапи по догляду за кущами.

Догляд за смородиною в листопаді

Фахівці радять не мульчувати смородину соломою або іншою органікою через те, що вона довго розкладатиметься, перекриє доступ до азоту, корінню не вистачатиме поживних речовин. Також є значний ризик зараження – в соломі з великим комфортом житимуть грибки та шкідливі мікроорганізми. Для мульчування найкраще використовувати перегній. Він не пропустить холод, а ближче до весни стане першим ефективним добривом.

Восени смородині, як й іншим рослинам, потрібна вода. Без достатньої кількості рідини рослина не зможе добре пережити зиму і правильно розвиватися. Молоді пагони можуть відмерзнути. Тому коли листя смородини вже опало, а середня температура наближається до нуля, проте ще немає заморозків, час проводити поливання. Перша половина листопада – це саме найвдаліший час.

Для осіннього оброблення смородини можна приготувати простий робочий розчин. У відро води додайте 50 г коричневого господарського мила, яке можна натерти на тертці для кращого розчинення. Потім додайте 1 ст. л. мідного купоросу і склянку золи. Розчин набуде трохи блакитного кольору. Візьміть звичайний віник, зволожте його в підготовленому розчині та обприскайте кущі смородини. Ви можете не використовувати розпилювач, тому що обприскування віником швидше та простіше. Залишки розчину вилийте під кущі. Це допоможе запобігти розмноженню хвороб і шкідників у ґрунті.

В листопаді не пізно підживити кущі смородини калієм і фосфором. Калійно-фосфатні добрива допоможуть у формуванні бруньок, підвищать стійкість рослини до морозів, збільшать врожай.

Читайте також: