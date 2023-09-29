Що робити, коли немає розпушувача для тіста: чим замінити продукт

Розпушувач – це спеціальний порошок для випікання, який містить у собі крохмаль чи борошно, соду та лимонну кислоту. Завдяки розпушувачу тісто у випічці піднімається і стає пишним. Та що робити, коли порошок раптом закінчився, а в магазин іти немає часу і можливості? Розповідаємо, як вийти з цієї ситуації і чим можна замінити продукт, щоб ваша випічка була пишною та смачною.

Чим можна замінити розпушувач у будь-якому тісті: 4 варіанти для пишної випічки

Для того, аби скористатися тим чи іншим замінником розпушувача, потрібно розуміти, як він працює. Вся річ у тому, що поєднання соди та лимонної кислоти дає хімічну реакцію, внаслідок чого виділяється вуглекислий газ. Цей процес і допомагає стати тісту пухким. Тому важливо підібрати саме ті замінники, які повторюватимуть цю реакцію – виділятимуть вуглекислий газ. Є кілька варіантів, щоб замінити розпушувач на інші продукти.

Варіант №1: сода. Такий варіант підходить для здобного, бісквітного, заварного та пісочного тіста, якщо у складі є кислі продукти. Сода вважається чудовим розпушувачем, тому може замінити продукт у пропорціях 1:1. Соду потрібно додавати у чистому вигляді, гасити оцтом не слід.

Такий варіант підходить для здобного, бісквітного, заварного та пісочного тіста, якщо у складі є кислі продукти. Сода вважається чудовим розпушувачем, тому може замінити продукт у пропорціях 1:1. Соду потрібно додавати у чистому вигляді, гасити оцтом не слід. Варіант №2: сода та оцет. Такий замінник розпушувача підходить для здобного, бісквітного, пісочного та заварного тіста. Якщо у тісті немає кислих складників, то варто гасити соду оцтом. Тому що сода не встигне розкластися, і тісто матиме неприємний запах. Додають соду у пропорціях: 1 чайну ложку розпушувача замінюємо на пів чайної ложки соди, гашеної оцтом. Вводити гашену соду в тісто потрібно швидко, щоб вуглекислий газ не випарувався. Випікати також варто відразу.

Такий замінник розпушувача підходить для здобного, бісквітного, пісочного та заварного тіста. Якщо у тісті немає кислих складників, то варто гасити соду оцтом. Тому що сода не встигне розкластися, і тісто матиме неприємний запах. Додають соду у пропорціях: 1 чайну ложку розпушувача замінюємо на пів чайної ложки соди, гашеної оцтом. Вводити гашену соду в тісто потрібно швидко, щоб вуглекислий газ не випарувався. Випікати також варто відразу. Варіант №3: алкоголь чудово підійде, щоб замінити розпушувач. Він підходить лише для пісочного дріжджового та дріжджового тіста. Від дії алкоголю тісто стане пухке і матиме тонкий аромат. Пропорції будуть такими: на 1 кілограм тіста потрібно додавати 1 ст. ложку алкоголю.

чудово підійде, щоб замінити розпушувач. Він підходить лише для пісочного дріжджового та дріжджового тіста. Від дії алкоголю тісто стане пухке і матиме тонкий аромат. Пропорції будуть такими: на 1 кілограм тіста потрібно додавати 1 ст. ложку алкоголю. Варіант №4: газована вода – напій, який чудово може замінити розпушувач. І напевно така вода знайдеться у кожного вдома. Сильногазована вода наповнює тісто вуглекислим газом не гірше, ніж інші складники – сода чи алкоголь. Газовану воду можна додавати замість розпушувача у здобне, прісне, заварне та інше тісто, що роблять на воді. Стосовно пропорцій діє наступне правило: потрібно просто замінити просту воду за рецептом не сильногазовану.

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