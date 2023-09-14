Що робити восени з полуницею, щоб наступного сезону збільшити урожай уп'ятеро

Щоб навесні був великий урожай, восени потрібно доглядати за полуницею по-особливому: обрізати, обробити, підживити та вкрити її на зиму.

Аби наступного сезону отримати гарний урожай полуниці, про це обов’язково потрібно подбати осінню поточного року. Слід привести грядку до ладу: видалити хворе листя, обробити та підгодувати кущі. Тоді здорова рослина віддячить урожаєм, який у п’ять разів перевищуватиме минулорічний.

Чи потрібно обрізати полуницю восени?

Вересень — саме той час, коли полуниця потребує особливого догляду. Потрібно ретельно оглянути кущі, обрізати усе пошкоджене та сухе листя, також видалити омертвілі та уражені шкідниками частини рослини. Слід видалити усі бур’яни з грядки, але так, щоб не пошкодити коріння кущиків.

Якщо на кущах полуниці немає ознак захворювання, тоді не скошуйте грядку, бо це дуже негативно вплине на врожайність полуниці наступного року. Оскільки саме у вересні літнє листя змінюється на осіннє, з яким рослина буде зимувати. Тому потрібно стимулювати утворення осіннього листя, щоб кущі змогли закласти квіткові бруньки.

Щоб оновити грядку з полуницею, потрібно видалити старі та слабкі кущі, які мають огрубіле коріння на поверхні землі. Їх потрібно замінити молодими розетками від найміцніших рослин. Кущі необхідно виймати із великою грудкою землі, щоб не пошкодити коріння.

Восени не слід обривати вуса полуниці, так легко можна пошкодити увесь кущ. Краще скористатися садовими ножицями. Коротко вуса не потрібно обрізати, довжина повинна бути до 10 см.

Як обробити полуницю у вересні, щоб вона дала великий урожай?

Дуже важливо, щоб шкідники та фітопатогени не залишалися на кущах до зими. Після того, як ви обріжете хворе листя та частини уражених кущів, можна обсипати грядку деревною золою та полити розчином перманганату калію. Якщо раптом у вас на полуниці влітку був кліщ чи інші шкідники, тоді кущі варто обробити біопрепаратами. Оскільки таке добриво не накопичується у ґрунті і не буде шкідливим для людини та черв’яків.

Аби майбутнього сезону не було захворювань: сірої гнилі, бурої чи білої плямистості, слід обробити грядку препаратами, які містять сінну паличку. Але таку обробку потрібно проводити лише ввечері, бо денне світло згубне для сінної палички.

Чим підживити полуницю восени?

У вересні під кущі полуниці потрібно вносити як органічні, так і мінеральні добрива. Тоді рослини підготуються до зими та наступного сезону і потішать великим урожаєм. Бо саме на початку осені формуються плодові бруньки, щоб дати урожай наступного року.

Щоб коріння суниці не оголювалося, на грядці потрібно розсипати компост, перегній чи біогумус. Компост поточного року також уже можна використовувати для мульчування грядки.

Якщо ви раптом не підживлювали рослини після збирання урожаю, можна підгодувати кущі нітроамофоскою: 2 ст. ложки на 10 літрів води. Або можна використати інше комплексне добриво, яке міститиме усі важливі корисні компоненти, але кількість азоту повинна бути рівною до кількості фосфору та калію.

Чим на зиму вкрити полуницю, щоб отримати великий урожай?

Найкращий матеріал для полуниці від зимового холоду – це сніг. Але часто буває, що морози вдарили ще до того, як випав сніг. Є два варіанти: природні та штучні матеріали.

Рослинний матеріал, щоб укрити полуницю: сіно, солома, ялиновий лапник, гілки малини. Але найкращим укриттям буде хвоя, вона здатна пропускати повітря, зберігаючи тепло, тому кущі полуниці не будуть випрівати.

Головне, щоб молоді кущі були утеплені повністю. А кущі полуниці, що плодоносять не один рік, можна обкласти навколо, щоб захистити лише коріння.

Синтетичні матеріали також відповідають на питання, чим на зиму вкрити полуницю. Це може бути агроволокно – агротекс чи сланбонд. Його потрібно класти на дуги, що влаштовані поміж грядками полуниці. Тим самим ви створите для кущів простір із комфортною температурою, а вони подарують вам за те великий урожай ягід наступного сезону.

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