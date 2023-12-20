Що робити, що пил не осідав на меблях: хитрість, яка допоможе забути про прибирання надовго

Що потрібно додати у воду, щоб пил надовго не осідав на меблях

Велика кількість пилу, який осідає на полицях, меблях та інших предметах інтер'єру не лише псує його зовнішній вигляд, а й може завдати шкоди здоров'ю. Повністю позбутися пилу не вийде, він присутній скрізь. Пил має властивість з'являтися знову і знову відразу ж після закінчення прибирання. Це відбувається через те, що частина пилу під час призбирання просто підіймається у повітря, а потім повертається на своє місце.

Але є чудовий лайфгак, який, як кажуть, придумали покоївки у Франції для прибирання в готелях. Покоївки чи не покоївки придумали, але цей лайфгак працює та дозволяє позбавитися рутини нескінченного прибирання.

Як позбавитись пилу надовго

Почати потрібно з вологого прибирання. Після того як тверді поверхні будуть протерті вологою ганчіркою, потрібно взяти ще одну чисту серветку і пляшечку гліцерину.

Потрібно буде капнути пару крапель звичайного аптечного гліцерину на поверхню та добре розтерти сухою ганчіркою.

Як варіант, можна змочити серветку з мікрофібри в чистій воді, віджати і капнути по 2-3 краплі аптечного гліцерину на неї. Ретельно протерти цією серветкою чисті меблі. При необхідності зібрати надлишки вологи чистою та сухою ганчіркою.

Це найбюджетніший спосіб запобігти появі пилу після чергового прибирання. Гліцерин створює на меблях захисний шар, завдяки якому пил збиратиметься не так інтенсивно. Крім того, засіб працює як поліроль.

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