Що робити, щоб баклажани не гірчили, як прибрати гіркоту у вже готовій страві: всі лайфгаки

Як зробити, щоб баклажани не гірчили – всі відомі способи. І що робити, якщо гірчить уже приготований овоч.

Як забрати гіркоту з баклажанів

Влітку, коли настає сезон, баклажани стають одним із головних овочів для приготування різноманітних страв. Але господині знають одну особливість цього овоча – він гірчить. І якщо цю гіркоту не усунути перед приготуванням, страва може бути серйозно зіпсована. Ділимося лайфгаками, які допомагають зробити баклажани негіркими.

Простим і швидким способом позбутися гіркоти в баклажанах є використання для цього солі. Причому є "мокрий" і "сухий" способи її використання, щоб баклажани не гірчили.

Баклажани розрізають і замочують на пів години і підсоленій воді, воду зливають, а овоч промивають у проточній воді. Разом із водою піде вся гіркота. Це мокрий спосіб застосування солі.

Можна обробити баклажани сухим способом. Для цього їх потрібно розрізати й добре посипати сіллю. Залишити так під пресом на хвилин 20. Потім промити добре – і баклажани готові до того, щоб їх приготувати.

А якщо без солі, чим скористатися?

Найчастіше гіркоти овочеві додає шкірка, тому якщо для приготування страви вона не потрібна, просто почистьте від неї баклажан.

Баклажан може гірчити через насіння, особливо якщо він не першої свіжості, тому достатньо буде вибрати все насіння перед приготуванням страви.

Можна скористатися кип'ятінням. Тут немає нічого складного, але баклажани після такого термооброблення виходять досить м'якими, тому краще використовувати їх для приготування рагу, консервації. Щоб забрати гіркоту, достатньо на кілька хвилин опустити їх у киплячу воду. Після цього просушити на паперовому рушнику, забираючи зайву вологу.

Заморожування баклажанів на 4-5 годин – хороший варіант, щоб зробити баклажани негіркими, але він не підійде, якщо потрібно щось швидко приготувати.

Якщо покласти до місткості з молоком баклажани, порізані на шматочки, на 30-40 хвилин, вони також стануть негіркими. Наприкінці обов'язково потрібно просушити їх на паперовому рушнику, щоб прибрати зайву вологу.

Як прибрати гіркоту з уже готових баклажанів

Якщо баклажані вже посмажені, потушені, запечені й гірчать, кардинально змінити ситуацію буде неможливо. Однак можна дещо покращити смак, додавши спеції або гострий соус.

Деякі кулінари радять додати соковиту зелень петрушки або збризкати баклажани невеликою кількістю лимонного соку.

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