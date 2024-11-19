Що робити, щоб буряк швидше зварився: 25 хвилин на будь-який розмір плоду — і каструля буде чистою

Головна перевага цього методу варіння буряка полягає в тому, що каструля залишається чистою. А ще будь-який за розміром плід звариться за 25 хвилин. Це дуже зручно.

При цьому буряк вийде соковитим і дуже смачним. Під час варіння по оселі не будуть поширюватися запахи, що теж дуже важливо. А після цього процесу буряк можна швидко остудити, не забруднюючи жодного посуду.

Щоб зварити будь-який буряк (великий чи маленький) за 25 хвилин, вам потрібно взяти трішки цукру. Загалом, на 500 г буряків знадобиться 2 ч. ложки без гірки.

Спочатку буряки потрібно очистити від шкірки, розрізати на шість рівних частин (якщо це великі коренеплоди), на чотири (якщо середні) або на 2 (маленькі). По чотири частини викладаєте у рукав для запікання, зверху посипаєте цукром. Завдяки цьому останньому інгредієнту процес варіння значно пришвидшиться, а смак готового буряка покращиться.

Використовувати краще саме рукава для запікання, тому що вони можуть витримати високу температуру (до 200 градусів) і не виділяють шкідливих речовин.

Візьміть каструлю на три літри, залийте водою і закип'ятіть рідину. Рукава потрібно зав'язати і відправити до каструлі. Не забудьте прикрити посуд кришкою, але так, щоб кінця рукава були ззовні. Вогонь ставте сильний і варіть рівно 25 хвилин. Якщо вам потрібно зварити бурят за 15 хвилин чи швидше, тоді нарізайте на менші шматочки.

Коли буряк вже готовий, відкрийте рукав і, щоб швидко остудити овоч, перекладіть прямо в рукаві у миску з холодною водою. Залишіть на 10 хвилин.

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