Що робити, щоб далека дорога була вдалою: народні прикмети про подорожі

Якщо ви збираєтеся в подорож, будьте надзвичайно уважними до своїх вчинків, оскільки існує багато прикмет, які можуть віщувати нещастя чи проблеми. Для багатьох людей прикмети й обряди мають велике значення, особливо коли йдеться про ділові поїздки, подорожі або відпустки.

Перша заборона, пов’язана з прикметами, стосується прибирання. Якщо хтось вирушає в подорож, не рекомендується наводити лад в його особистому просторі – це може призвести до невдач і неприємностей. Прикмета базується на віруваннях, що під час прибирання можна випадково вимести з дому удачу та добробут. Вважається, що чистота створює захисну енергетику для домівки, а прибирання, поки хтось у дорозі, порушує цю енергетичну структуру, що може викликати проблеми для людини, яка подорожує.

Згідно з цією прикметою, навіть перед поїздкою не варто прибирати – це також може призвести до невдач у подорожі, відвертаючи щастя. Віру в цю прикмету пояснюють тим, що прибирання змінює енергетичний баланс і може вплинути на майбутні події.

Ось ще кілька важливих заборон перед тим, як вирушити у подорож:

Підмітати чи мити підлогу – це символізує, що людина не зможе повернутися додому.

– це символізує, що людина не зможе повернутися додому. Викидати сміття – вважається, що це може призвести до того, що людина загубиться під час подорожі.

– вважається, що це може призвести до того, що людина загубиться під час подорожі. Прати речі , які ви маєте взяти з собою, в останній момент – це може накликати неприємності в дорозі.

, які ви маєте взяти з собою, в останній момент – це може накликати неприємності в дорозі. Шити або пришивати ґудзики в день від'їзду – така дія може призвести до серйозних проблем, особливо якщо ви щось зашиваєте на собі.

в день від'їзду – така дія може призвести до серйозних проблем, особливо якщо ви щось зашиваєте на собі. Повернення до оселі після того, як ви вже вийшли – це вважається поганою прикметою. Якщо ви змушені повернутися, потрібно подивитися на себе в дзеркало та привітатися. Перед новим виходом варто показати собі у дзеркалі язика.

– це вважається поганою прикметою. Якщо ви змушені повернутися, потрібно подивитися на себе в дзеркало та привітатися. Перед новим виходом варто показати собі у дзеркалі язика. Мити голову перед подорожжю – одна з найбільш серйозних і неприємних прикмет. Вважається, що миття голови може забрати вашу життєву силу, що призведе до непередбачуваних труднощів під час поїздки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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