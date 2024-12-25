Що робити, щоб деруни, пампухи не вбирали олію: який секретний інгредієнт потрібно додати

Що додати до дерунів чи пампухів, щоб вони не вбирали багато олії при смаженні

Деруни – улюблена всіма українцями страва. А солодкі пампухи є не лише смаколиками, але й традиційною стравою на зимові свята — Святвечір та Різдво.Непевно не знайдеться жодного українця, який хоча б раз у житті не смажив деруни та не ласував пампухами Під час смаження на сковороді деруни, так само як і пампухи активно вбирають олію, яке використовується для приготування страв.

Щоб зекономити олію, зробити деруни, пампушки менш жирним, для тих, хто сидить слідкує за здоровим харчуванням, або просто не любить жирну їжу, радимо скористатися лайфгаком

Існує декілька способів, завдяки яким можна зменшити відсоток жиру в картопляних дерунах, пампухах чи в тісті. Один з найефективнішим — це додати алкоголь — горілку, коньяк або навіть самогон.

На один кг натертої на терці картоплі потрібно додати чайну ложку будь-якого алкоголю. Для приготування пампухів досвідчені господині рекомендують на один кілограм борошна додавати столову ложку алкоголю. До цього господині вдаються і в процесі смаження пончиків або хмизу.

Не потрібно хвилюватися, що страва набуде алкогольного смаку – під час термічної обробки він випарується.

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