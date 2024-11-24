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Що робити, щоб котлети не прилипали до сковороди й не розвалювалися: 6 кулінарних хитрощів

Що робити, щоб котлети не прилипали до сковороди й не розвалювалися: 6 кулінарних хитрощів

Що робити, щоб котлети не розвалювалися й не прилипали до сковорідки / Фото: Freepik

З проблемою розвалювання й прилипання котлет до сковороди стикаються навіть професіонали, однак знання цих тонкощів процесу зведе такий ризик до мінімуму.

Щоб котлети не розвалювалися й не прилипали до сковороди під час смаження, досвідчені господині користуються цими хитрощами.

6 дієвих порад, які допоможуть уникнути проблеми прилипання й розвалювання котлет

  1. Сковорідка має бути з товстим дном і неушкодженою поверхнею.
  2. Якщо проблема не у сковороді, тоді варто звернути увагу на фарш. Він має добре тримати форму після ліплення і бути щільної консистенції. Якщо маса на котлети рідка, тоді поставте фарш у холодильник на 20-30 хвилин.
  3. Обов’язково паніруйте сформовані котлети, так вони не розвалюватимуться під час смаження й не прилипатимуть до пательні. Для паніровки підійдуть сухарі, кукурудзяне борошно чи волоські горіхи.
  4. Перед смаженням котлет сковорідку треба добре розжарити з олією. Якщо у вас нова пательня чи ви давно нею не користувалися, спочатку варто прожарити її з сіллю.
  5. Необхідно правильно викладати котлети на сковорідку, вони не повинні займати всю площу, а мають лежати вільно.
  6. Якщо нічого не допомогло, тоді в нагоді стане лайфгак, який допоможе уникнути прилипання та розвалювання котлет. Виріжте коло з пергаменту по діаметру пательні, постеліть на дно, налийте трохи олії і смажте як зазвичай. Так ваші котлетки матимуть золотавий колір та правильну форму.

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