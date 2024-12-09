Що робити, щоб кури не клювали власні яйця: два перевірені методи

Часто можна зіткнутися з такою проблемою, коли кури починають їсти яйця. Існує кілька варіантів, як діяти в такому разі. Про один з них розповіла авторка YouTube-каналу Олена Миколаївна. Вона перевірила метод на практиці і вважає, що він є найефективнішим.

Як зазначає фахівчиня, потрібно просто приготувати солоні кульки з тіста і сформувати з них щось, схоже на яйця. Ці кульки треба покласти до курника. Щоб приготувати такі кульки, не потрібно багато часу чи продуктів. Береться склянка борошна, пів склянки води та пів склянки солі, все це перемішується. Важливо, щоб тісто було достатньо тугим, тоді воно буде триматиме форму. Залиште за кімнатної температури на 3-4 години, щоб кульки підсохли, а потім розкладіть там, де кури проводять найбільше часу.

Не варто боятися за здоров'я курочок, їм від такої страви нічого не буде. Зате вони швидко відучать домашню птицю ласувати власними яйцями.

Другим способом поділилася на своєму YouTube-каналі інша блогерка Любов Ільчишина. Вона також розповіла, чому кури часом їдять власні яйця. За її словами, їм у такому разі не вистачає жирів. Щоб птахи не їли яйця, блогерка розмістила біля їхніх кормушок шматочки сала. При цьому важливо, щоб продукт не був солоним.

Кури будуть собі потроху скубти сало і припинять клювати яйця.

Читайте також: