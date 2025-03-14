Що робити, щоб розсада не хворіла на чорну ніжку: розсипте на землі один інгредієнт

Український городник розповів, як саме потрібно боротися з чорною ніжкою та іншими хворобами, щоб розсада виросла міцною і здоровою. Виявляється, все надзвичайно просто.

Чорна ніжка – це інфекційне грибкове захворювання. Мікроорганізми, які його спричиняють, перебувають в поверхневому шарі ґрунту і за певних умов можуть заражати молоді рослини, особливо розсаду, зазначає блогер у своєму YouTube-каналі.

Автор відео вказує, що грибок активно розвивається за таких умов, як занадто часте поливання, різкі зміни температури та занадто щільне висівання розсади.

"Цю хворобу неможливо вилікувати, тому краще запобігти її виникненню. Якщо ж розсада вже постраждала від чорної ніжки, необхідно видалити всі уражені частини рослини, припинити поливання і посипати ґрунт тонким шаром сухого піску", – радить блогер.

Він також попередив, що після цього не можна допускати різких коливань температури та її зниження до +16 °C.

Городник підкреслив, що якщо правильно контролювати поливання і не порушувати температурний режим, розсада ніколи не захворіє на чорну ніжку.

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