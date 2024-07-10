Що робити, щоб волосся якомога довше залишалося чистим і тримало об’єм

Влітку волосся швидко брудниться і стає масним, тому частіше доводиться мити голову. Для багатьох жінок у літній період боротьба із зайвою жирністю локонів перетворюється на справжнісінький квест, що забирає багато сил та часу. Однак спеціалісти говорять, що цю проблему досить легко вирішити, лише треба знати, що робити. Розповідаємо, як правильно доглядати за своїми локонами у спеку, щоб не мити голову кожного дня.

Що робити, щоб волосся залишалося чистим тривалий час

Правильний вибір шампуню. Це основа догляду за волоссям, яке швидко брудниться та схильне до жирності. Експерти радять використовувати легкі засоби з умістом саліцилової кислоти чи екстрактом кропиви. Такі складники допоможуть нормалізувати роботу сальних залоз, не пересушуючи шкіру голови.

Це основа догляду за волоссям, яке швидко брудниться та схильне до жирності. Експерти радять використовувати легкі засоби з умістом саліцилової кислоти чи екстрактом кропиви. Такі складники допоможуть нормалізувати роботу сальних залоз, не пересушуючи шкіру голови. Миття волосся. Масажувати треба не лише маківку голови, особливу увагу слід приділяти потилиці та зоні поза вухами. Вода має бути близько 37 градусів – це оптимальна температура, яка не призводитиме до активної роботи сальних залоз.

Масажувати треба не лише маківку голови, особливу увагу слід приділяти потилиці та зоні поза вухами. Вода має бути близько 37 градусів – це оптимальна температура, яка не призводитиме до активної роботи сальних залоз. Нанесення кондиціонера. Засіб варто розподіляти по всій довжині волосся, уникаючи коренів. Кондиціонер повинен бути без силікону, який створює плівку на локонах та перевантажує їх, через що вони швидше брудняться.

Засіб варто розподіляти по всій довжині волосся, уникаючи коренів. Кондиціонер повинен бути без силікону, який створює плівку на локонах та перевантажує їх, через що вони швидше брудняться. Сушіння й укладання. Сушити волосся краще природним способом. Якщо на це немає можливості, перемикайте фен у щадний режим, спрямовуючи потік від коренів до кінчиків пасом. У такий спосіб ви піднімете волосся біля коренів і воно не буде швидко бруднитися.

Сушити волосся краще природним способом. Якщо на це немає можливості, перемикайте фен у щадний режим, спрямовуючи потік від коренів до кінчиків пасом. У такий спосіб ви піднімете волосся біля коренів і воно не буде швидко бруднитися. Харчування та спосіб життя. Стан нашого волосся залежить від того, що ми їмо і який спосіб життя ведемо. Експерти рекомендують вживати продукти, що багаті на білки, вітаміни групи В та Е, мінерали – цинк та кальцій, поліненасичені жирні кислоти омега-3. Ці корисні сполуки нормалізують роботу сальних залоз, також роблять волосся густим та сяючим.

Стан нашого волосся залежить від того, що ми їмо і який спосіб життя ведемо. Експерти рекомендують вживати продукти, що багаті на білки, вітаміни групи В та Е, мінерали – цинк та кальцій, поліненасичені жирні кислоти омега-3. Ці корисні сполуки нормалізують роботу сальних залоз, також роблять волосся густим та сяючим. Народні засоби. Деякі підручні засоби досить ефективно справляються з жирністю волосся, тому їх не варто ігнорувати. Треба двічі на тиждень обполіскувати свої локони відваром кропиви чи ромашки, щоб нормалізувати роботу сальних залоз та виділення себуму. Також можна використовувати маску з блакитної глини один раз на тиждень, щоб очистити пори шкіри голови.

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