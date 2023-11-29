Що робити, щоб з пиріжків більше не витікала ягідна начинка: прості поради, які працюють

Пиріжки з ягодами, повідлом, варенням можуть не вийти, якщо начинка надто рідка і тісто погано зліплюється.

Причин того, що начинка витікає з пиріжків, може бути дуже багато, як і способів вирішення цієї проблеми. Ось кілька способів, як закріпити пиріжки, щоб начинка не витікала. Також тут зібрані методи, чим можна загустити начинку.

Дайте тісту "постояти"

Після того, як ви розкачали тісто, дайте йому час, щоб воно настоялося. Тоді воно зможе повернутися з розтягнутого стану в розслаблений. І скільки б начинки ви не викладете, пиріжки точно не розійдуться, а смачні ягоди не витечуть.

Використайте воду

Як закріпити пиріжки, щоб начинка не витікала? Є один простий, але дуже дієвий метод. Спробуйте края тіста змастити водою. Крім того, викладаючи начинку, завжди залишайте достатньо місця по краях для того, щоб скріпити їх. Перед ліпленням пиріжків переконайтеся, що тісто не змащене маслом і не присипане борошном.

Наколіть готові пиріжки виделкою

Чим можна загустити начинку для пиріжків / Фото: pixabay.com

Найчастіше пиріжки "лопаються" під час випікання від високої температури, тоді начинка починає витікати на деко. Стається так через те, що всередині скупчується багато рідини або повітря. Щоб не утворювалося таких щілин потрібно перед тим, як поставити пиріжки у духовку, наколоти тісто виделкою в кількох місцях. Через ці маленькі проколювання буде виходити повітря. Не забудьте перед цим виделку змастити олією.

Як загустити варення крохмалом

Саме кукурудзяний крохмал вважається найкращим способом загустити варення, ягоди чи повідло для пиріжків. Тоді начинка виходить середньої густоти і не витікає. Візьміть на 200 г варення 5-7 г крохмалу. Перед цим крохмал потрібно залити водою і ретельно перемішати. Далі розчиніть його у нагрутому на повільному вогні варенні.

Для ягідної начинки фахівці також рекомендують використовувати картопляний крохмал, манку, борошно.

Чим можна загустити начинку для пиріжків: крихти печива, вівсяні пластівці

Для пиріжків з варенням чудово підійде звичайне пісочне печиво, яке швидко зробить начинку густою. На одну склянку варення потрібно всього лише 2-3 штуки печива. Спочатку перетворіть його на крихту. Для цього візьміть пакет, помістіть туди печиво і добре розімніть качалкою.

Добре вбирають зайву рідину і вівсяні пластівці. Можна використовувати як перемелені, так і цілісні.

Як зробити начинку для пиріжків густішим: панірувальні сухарі

Якщо готуєте пиріжки з несолодкою начинкою краще взяти саме панірувальні сухарі. При цьому обирайте такі, що не містять жодних добавлень.

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