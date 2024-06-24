Що робити в саду і біля будинку в липні: запам'ятайте десять важливих справ

В липні перед садівниками знову виростають важливі справи, про які не варто забувати.

Мульчування багаторічних рослин — завдяки мульчи бур'ян не зможе прорости, а тому рослини отримуватимуть достатню кількість вологи, щоб зростати і буйно квітнути навіть в найспекотніші дні.

Підживлення клумби — в липні більшість квітів потребують добрив на основі фосфору і калію. Наприклад, таке підживлення буде доречним для айстр, жоржин, клематисів, троянд, лілії, ехінацеї тощо.

Підгорнення квітів — біля квітів дуже важливо підгортати ґрунт, особливо в липні ця справа є однією з найперших, які ви повинні провести. Першими підгорніть багаторічники.

Оброблення рослин — літо це не лише приємна пора, коли все квітне і буяє зеленню, але ще й період активного розвитку різноманітних хвороб. Регулярно оглядайте квіти на наявність борошнистої роси та сірої гнилі, особливо за дощової погоди. За необхідності одразу обробіть фунгіцидними препаратами.

Рихлення землі — це важливий етап догляду за садом та ділянкою біля будинку, якщо в липні йдуть сильні дощі. Якщо ви будете рихлити ґрунт навколо квітів, вони отримуватимуть більше вологи, а коріння не забиватиметься і не буде кисневого голодування.

Поливання — часто в липні стоїть спекотна погода, тому не забувайте про регулярне поливання рослин, кущів, невеликих дерев, адже вони потребують вологи.

Робота з плодовими кущами — від від кінця червня плодові кущі можуть ломитися від урожаю, а тому в липні важливо його зібрати. Не пропустіть момент, інакше птахи вам "допоможуть".

Підживлення рослин — підгодівля в липні дуже важлива для зростання плодових дерев, адже саме в цей період починаються формуватися бруньки для врожаю наступного сезону.

Робота з полуницею — саме в липні закінчується робота з цією літньою ягодою. Потрібно видалити старе листя та вуса, якщо ви не збираєтесь її розмножувати. Не забудьте розрихлити землю навколо кожного кущика.

Робота з плодовими деревами — перевірте, щоб на них не було шкідників. Також в липні проводять обрізання вишні, черешні, сливи та яблунь, щоб видалити кореневу поросль, верхівці крони та вертикальні і волчкові пагони.

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