Що робити, якщо буряк не солодкий: один єдиний інгредієнт, який змінює все

Буряк — основний компонент багатьох рецептів українського столу. Тому не дивно, що від його зовнішнього вигляду, смаку та кольору часто залежить якість страви. Як зробити буряк смачнішим?

Найчастіше буряки подають до столу у відвареному вигляді. Існує кілька цікавих трюків, які допомагають впоратися з такими проблемами, як відсутність солодкого смаку і яскравого кольору цього продукту після варіння.

Насамперед, слід запам'ятати, що буряки завжди відварюють у нечищеному вигляді. Більшість кулінарів це знають, але інші нюанси часто залишаються секретами.

Цікаво, але досвідчені кухарі стверджують, що буряк завжди залишиться яскраво червоним під час варіння, якщо до нього додати невелику кількість гірчиці. До того ж, ця приправа додасть готовому продукту яскравого смаку та аромату, а тому її точно варто спробувати.

Що потрібно робити? На одну каструлю води додайте 1 ч. ложку гірчиці в порошку чи вже готової спеції. Ретельно розмішайте, щоб приправа розчинилася, а потім киньте у рідину коренеплід і відваріть так, як ви це робите зазвичай.

Такі буряки необмінно вийдуть яскравими, солодкими і стануть справжньою окрасою будь-якої страви, особливо салату.

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