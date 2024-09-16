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Що робити, якщо до вашого будинку залетів кажан: в жодному разі не метушіться

Що робити, якщо до вашого будинку залетів кажан: в жодному разі не метушіться

Як вигнати кажана з будинку / Фото: Unsplash

Дуже часто трапляється, що кажани залітають до будинку. Хоча ці тварини не дуже небезпечні чи агресивні, проте можуть випадково вас подряпати, коли відчуватимуть страх і метишитимуться по приміщенні.

Подряпини кажана небезпечні тим, що можуть інфікувати вас, адже ці тварини часто є переносниками різних інфекцій. Саме тому дуже важливо дотримуватися чітких інструкцій і бути вкрай обережними. 

Що робити, якщо до вашого будинку залетів кажан

Насамперед, виведіть з приміщення домашніх улюбленців, які можуть намагатися вполювати кажана. Особливо це стосується кішок, які неодмінно будуть стрибати на тварину. Однак, і інших домашніх улюбленців краще вивести.

Далі, робіть такі дії:

  1. Намагайтесь не метушитися і не ловіть кажана голими руками, адже зробити це практично неможливо. Почекайте, поки він змучиться і сяде на будь-яку поверхню.
  2. Обов'язково одягніть на руки цупкі рукавиці і светр з довгими рукавами, щоб не отримати поранення. 
  3. Візьміть будь-яку ємність, яка підходить за розміром. Це може бути миска чи каструля або й картонна коробка. Спробуйте зловити кажана всередину, притиснувши до стіни.
  4. Далі візьміть картонку і акуратно просуньте її між стіною та ємністю. Так кажан не зможе втікти.
  5. Винесіть ємність з кажаном на вулицю і поставте на дерево, паркан чи щось високе. Переконайтесь, що кажана не зловлять інші тварини.

Експерти стверджують, що не можна просто викидати кажана з вікна на вулицю, навіть якщо ви живете на першому поверсі. Тому що ця тварина дезорієнтована, вона може впасти і розбитися.

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