Що робити, якщо домашній Wi-Fi погано працює: зверніть увагу на деякі предмети — вони перешкоджають

Часто користувачі домашнього Wi-Fi помічають, що інтернет починає працювати повільніше, з’являються перебої, а його якість загалом погіршується.

При цьому не завжди проблема криється у провайдері. Як виявилося, на стабільність роботи Wi-Fi можуть впливати деякі предмети в оселі.

Побутова техніка та меблі

Телевізор, холодильник чи металеві шафи можуть стати перешкодою для якісного сигналу.

Якщо між роутером та пристроєм (ноутбуком, комп’ютером чи смартфоном) знаходяться ці об’єкти, сигнал змушений долати їх, що може призводити до зниження швидкості інтернету.

Двері

Якщо у квартирі встановлені важкі металеві двері, вони можуть поглинати Wi-Fi-сигнал.

Скло

Саме по собі скло не впливає на роботу Wi-Fi, проте деякі скляні предмети містять метал. До них належать дзеркала, у відбивному покритті яких є тонкий шар срібла або алюмінію. Ще одна можлива перешкода – енергозберігаційні вікна з тонким металевим напиленням, яке покращує теплоізоляцію.

Бетон і цегла

Щільний бетон є серйозною перепоною для радіохвиль, тому в приміщеннях із бетонними стінами або підлогою Wi-Fi-сигнал може бути значно слабшим. Ситуацію ще більше ускладнює бетон, армований металом. Хоча цегла менш щільна, ніж бетон, вона також здатна послаблювати сигнал Wi-Fi.

Керамічна плитка

Сама по собі керамічна плитка лише частково обмежує сигнал Wi-Fi. Однак у поєднанні з іншими матеріалами, такими як штукатурка або гіпсокартон, вона може стати суттєвою перешкодою для якісного інтернет-з’єднання.

Як вирішити проблему

Якщо ви підозрюєте, що ваш Wi-Fi погано працює через перелічені вище фактори, навряд чи розбиратимете стіни чи змінюватимете двері заради покращення сигналу.

Проте, знаючи їхній вплив, можна оптимально розташувати роутер, щоб мінімізувати негативний ефект. Якщо такий варіант неможливий, варто розглянути встановлення mesh-системи, яка забезпечить потужний сигнал навіть за наявності перешкод.

Також можна перейти на дротове підключення до Мережі, що є надійним рішенням і часто використовується багатьма користувачами.

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