Що робити, якщо довго не можете заснути: поради для тих, хто має проблеми із засинанням

Часом буває так, що, опинившись у ліжку, заснути не виходить, тому експерти рекомендують скористатися цими простими рекомендаціями.

Розповідаємо, чому не виходить швидко заснути та як позбутися проблеми зі сном.

Чому людина довго не може заснути

Є декілька причин, чому не виходить швидко заснути. Ось декілька найпоширеніших:

стрес і тривога;

збій режиму, зокрема через графік роботи;

некомфортні умови для сну;

вживання алкоголю і напоїв з вмістом кофеїну перед сном;

родина або домашні улюбленці;

активні заняття у вечірній час;

важка їжа перед сном;

адаптація після відпустки або переїздів;

різноманітні захворювання.

Що робити, щоб швидше заснути: практичні рекомендації для міцного сну

Комфортні умови для сну. Спати треба на зручному ліжку, в кімнаті зі щільними шторами, за температури повітря від шістнадцяти до двадцяти трьох градусів. Перед тим, як вирушити в "царство Морфея", кімнату необхідно провітрити. Легше засинається під важкою ковдрою.

Спати треба на зручному ліжку, в кімнаті зі щільними шторами, за температури повітря від шістнадцяти до двадцяти трьох градусів. Перед тим, як вирушити в "царство Морфея", кімнату необхідно провітрити. Легше засинається під важкою ковдрою. Відсутність подразників. Гаджети мають бути вимкненими і подалі від ліжка. Домашні улюбленці також не повинні бути на ліжку. Кожному потрібен повноцінний сон, а значить – своя індивідуальна постіль. Не варто перед сном сидіти у соцмережах або читати новини – так ваша нервова система буде збудженою і ви довго не зможете заснути.

Гаджети мають бути вимкненими і подалі від ліжка. Домашні улюбленці також не повинні бути на ліжку. Кожному потрібен повноцінний сон, а значить – своя індивідуальна постіль. Не варто перед сном сидіти у соцмережах або читати новини – так ваша нервова система буде збудженою і ви довго не зможете заснути. Повноцінна вечеря. Не можна спати на голодний шлунок, бо через відчуття голоду ви можете прокидатися. Якщо ви дотримуєтеся дієти, то за годину до сну можна з’їсти якихось фруктів або випити склянку кефіру. Перед сном не можна вживати жирну їжу, алкоголь, каву, міцний чорний чай або енергетики.

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