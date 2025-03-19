Що робити, якщо дверцята пральної машини не відкриваються: інколи можна впоратися і без майстра

Інколи будь-яка техніка може дати збій. Наприклад, досить часто трапляються ситуації, коли дверцята пральної машини зачиняються після прання і не відкриваються.

Якщо двері пральної машини не відкриваються під час або після прання, не хвилюйтеся. Існують кілька способів їх відкрити.

Якщо після завершення циклу прання двері заблоковані, спершу вимкніть пралку з розетки. Потім почекайте близько 10 хвилин і спробуйте знову відкрити двері. Іноді вони можуть автоматично розблокуватися після невеликої паузи.

Якщо двері пральної машини так і не піддалися, можна спробувати відкрити їх за допомогою певних маніпуляцій. Експерти радять використовувати шнурок, який потрібно протягнути між корпусом і дверцятами. Шнурок має опинитися прямо на замку, що блокує двері. Потім, потягуючи його в різні напрямки, ви зможете розблокувати замок.

Ще один варіант — спробувати відкрити дверцята за допомогою інструментів. Перш за все, вимкніть пральну машину від електроживлення, перекрийте подавання води і зніміть верхню кришку. Усередині знайдіть механізм, що блокує дверцята, і натисніть на гачок, який утримує замок.

Якщо ви не можете відкрити дверцята самостійно або сумніваєтесь у своїх силах і боїтесь погіршити ситуацію, найкраще одразу звернутися до майстра. Це дозволить не лише з’ясувати причину блокування, а й оперативно відремонтувати пральну машину, якщо виявиться серйозна проблема.

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