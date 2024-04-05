Що робити, якщо груша не родить: навіть старе дерево щороку даватиме багатий урожай

Є кілька основних причин, чому груша може не давати плодів роками, втім, цю проблему досить просто вирішити.

Експерти нараховують близько п’яти тисяч різноманітних сортів груш. Деякі дерева живуть аж двісті років, погодьтеся, це доволі багато. Груша зовсім не вибаглива у догляді, не потребує якихось специфічних умов для росту, але іноді може не давати плодів по кілька років поспіль. Тут треба виявити причину такої проблеми. Тоді її можна буде легко усунути. Розповідаємо, чому груша тривалий час не плодоносить і як примусити її давати багатий урожай.

Чому груша не плодоносить: які причини

Щоб груша добре цвіла й давала урожай, для неї треба гарне освітлення. Тобто, не можна садити дерево в затінку, забезпечте йому максимальну кількість денного світла. Також неабияку роль відіграє гарний розпушений ґрунт, коли такого немає, це може негативно позначитися на врожайності дерева. Ще одна причина, яка може погано вплинути на плодоношення груші – це низька температура і заморозки. Якщо дерево зацвіло, але вночі були заморозки, то квіти зав’януть і плоди зав’язатися не встигнуть. Особливо це стосується теплолюбивих сортів. Тому при виборі груш враховуйте погодні умови регіону свого проживання. Взимку через мороз чи північний вітер у дерева може лопнути кора. Тоді його треба добре замазати садовим варом і обмотати тканиною. І грушу краще садити в затишному місці, біля паркану чи сітки. Груші не дуже люблять, коли їх пересаджують, особливо великі, вони можуть хворіти чи взагалі загинути. Тому варто уникати цього процесу, щоб не згубити дерево. На плодоношення впливає також сорт груш. Деякі з них починають давати перші плоди лише на 10 чи 15 рік життя. Що тут можна зробити? Якщо ви бажаєте отримати фрукти раніше, можна щепити дерево іншим сортом.

Як змусити грушу плодоносити: прості рекомендації

Щоб груша плодоносила щороку, треба забезпечити дереву якісні умови для росту й розвитку. Періодично розпушуйте ґрунт біля коріння груші, таким чином ви забезпечите кореневій системі належну кількість кисню. У посушливу пору не забувайте поливати грушу. І вчасно давайте підживлення, це можуть бути компост, перегній і мінеральні добрива.

Також варто пам’ятати, що майже всі сорти груш потребують перехресного самозапилення. Тож намагайтеся садити кілька різних сортів, тоді ви матимете урожай фруктів кожного року.

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