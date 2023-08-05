Що робити, якщо немає роз'ємної форми для запікання: як приготувати пиріг чи торт

Роз'ємна форма для випікання дуже зручна, адже вона дозволяє легко витягнути пиріг, бисквіт чи чизкейк, не пошкодивши їх. Що робити, якщо на кухні її немає? Що взяти замість форми для запікання?

Чим можна замінити форму для запікання пирогів в духовці

Якщо ви збираєтесь спекти пиріг у духовці, але не можете знайти чи не маєте роз'ємної форми для запікання, можна скористатися одним з чотирьох способів.

Подавайте пиріг прямо у формі

Не відмовляйтесь від обраного рецепту, якщо на кухні не знайшлося роз'ємної форми. Адже пиріг можна взагалі не витягувати, якщо ви не збираєтесь викладати фото з випічкою в соціальній мережі чи пригощати гостей святковим десертом. Смак пирога не зміниться, якщо його спекти у звичайній формі, з якої десерт неможливо дістати.

Використайте пергаментний папір

Візьміть будь-яку форму такого ж діаметру, як роз'ємна в рецепті, заздалегідь вистеліть її пергаментним папером і додатково викладіть смужки цього паперу хрест-навхрест. Так ви зможете запросто витягнути вже готовий пиріг з форми і не зіпсувати випічку.

Візьміть силіконову форму

Якщо пиріг можна перевернути, можете використати силіконову форму замість роз'ємної. Сьогодні можна знайти велику кількість різних силіконових форм, а витягнути з них десерт дуже просто. Зверніть увагу, що для чизкейків силіконові форми не підійдуть, але міцніші пироги в них вийдуть дуже смачними. Щоб випічку було простіше витягнути, змастіть поверхню олією та присипте борошном.

Використайте одноразову форму з фольги

Такі одноразові форми ідеальні не лише тому, що з них просто витягнути готову випічку. Вони також чудово підходять, якщо ви збираєтесь йти з десертом в гості. Після того як пиріг охолоне, просто відріжте бічні сторони і ви зможете витягнути випічку без особливих проблем.

Форма для випікання з фольги своїми руками

Форма для випікання з фольги своїми руками / Фото: Pexels

Для цього найкраще підійде товста харчова фольга (не менше 0,2 мм). Тоді готова форма буде досить міцною і її не доведеться складати в декілька шарів. Як зробити форму з фольги:

Спочатку вам потрібно розрахувати коло майбутньої форми для випічки. Наприклад, якщо десерт повинен мати в діаметрі 20 см, тоді робіть коло не менше 63 см. Відміряйте смугу фольги потрібної довжини. Розклавши фольгу, згорніть її вертикально. Потім складіть її навпіл ще раз. В вас повинна вийти смуга фольги завширшки 5 см та завдовжки 63 см. Візьміть ще один шматок фольги. Покладіть його на стіл. Зверху покладіть кільце, сформувавши зі смуги, яка в вас вийшла раніше. Це будуть бортики майбутньої форми. Загніть нижній шматок фольги, щоб прикріпити її до бортиків. Останні два кроки можна повторити ще раз, якщо ви хочете зробити форму міцнішою. Не забудьте змастити її всередині олією перед тим, як заливати тісто.

В чому можна спекти бисквіт для торта, якщо немає форми: деко

В чому можна спекти бисквіт для торта, якщо немає форми / Фото: Pexels

Деко відоме своєю універсальністю. Тому його можна використовувати і для випікання тортів. В ідеалі у вас повинно бути плоске деко з висотою стінок не менше 3 см. Краще, щоб воно було ще глибшим.

Деко потрібно ретельно змастити олією, обсипати борошном та вистелити пергаментом. Це необхідно, щоб корж не прилип і легше виймався. Заливайте деко рідким тістом лише на половину (тобто на 1,5 см, якщо висота бортиків 3 см). Пам'ятайте, що тісто під час випікання підніметься.

Такі коржі виходять досить тонкими, тому вам доведеться спекти їх у великій кількості. Непогано, якщо у вас буде 2-3 однакових дека, щоб випікати коржі одночасно. Після цього просто промастіть їх всіх кремом і викладіть один на одного. Якщо вам потрібен круглий торт, знайдіть тарілку потрібного розміру і просто виріжте коло з прямокутного коржа.

Чим можна замінити кільце для торта: металева чи чавунна сковорода

Дуже важливо звернути увагу, щоб в сковороді не було пластикових деталей. Дуже зручно, якщо у металевій або чавунній сковороді ручка буде відстібатися.

Потрібно підготувати металеву сковороду перед тим, як виливати на неї тісто. Можна змастити її вершковим маслом або викласти на дно пергамент. Тоді вам буде досить просто витягнути бисквіт зі сковороди, коли вони спечуться.

Чавунна сковорода підійде для випікання коржів навіть краще. Обов'язково змастіть її дно маслом чи викладіть пергаментний папір, щоб бисквіт не пристав.

Торт без форми: чи підійде каструля

Тут важливо зрозуміти, що не кожна каструля підійде для приготування в духовці. На ній не повинно бути деталей з пластмаси. Зверніть увагу і на сам матеріал. Наприклад, нержавійну сталь можна без проблем ставити у духовку.

Перед випіканням переконайтесь, що каструля підходить для цього. Інколи таку інформацію можна знайти в інструкції.

Не забудьте змастити її дно вершковим маслом, обсипати борошном чи вистелити пергамент, щоб корж не пристав і легко відійшов від каструлі.

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