Що робити, якщо розбив екран телефону: чи можна його полагодити самостійно

Якщо ви не користуєтесь захисним чохлом чи склом, тріщини і подряпини на екрані неминучі.

Існує відразу декілька варіантів ремонту екрану телефону, який тріснув. Тут все залежить від того, наскільки серйозним є пошкодження.

Якщо тріщина з'явилася збоку екрану, можна вирізати невеликий шматочок пакувальної стрічки, а потім акуратно заклеїти ним тріщинку. Кінці стрічки, що стирчать, можна обрізати за допомогою ножа.

Невеликі тріщини чи подряпини на телефоні можна з легкістю прибрати за допомогою суперклею, який також відомий під назвою ціаноакрилатний клей. Видавіть якнайменшу краплину засобу, а потім протріть екран ватною паличкою чи диском для зняття косметики.

В деяких моделях смартфонів можна самостійно замінити екран. Необхідні інструменти залежать від типу телефону, а в Мережі завжди можна знайти покрокову інструкцію.

Якщо смартфон все ще перебуває на гарантії від виробника, інколи можна спробувати замінити розбитий екран безкоштовно. А якщо термін гарантії вже минув, за цю послугу доведеться заплатити.

Ну і, звичайно, ви завжди можете віднести телефон з розбитим склом до майстерні. Зверніть увагу, що з вас можуть стягнути додаткову плату, якщо була пошкоджена функція сенсорного екрану.

Читайте також: